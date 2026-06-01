Ha tardado identificación de restos humanos femeninos hallados al sur de Mazatlán: Fiscal

Aún no se conoce la identidad de los restos humanos femeninos hallados entre el 16 y 17 de mayo pasado en inmediaciones de El Castillo, al sur de Mazatlán, por la calidad del resto localizado en las osamentas, manifestó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“Sí se está trabajando en la parte de la identificación a través del área de Genética, el tema ha tardado un poco por la calidad del resto localizado en las osamentas, es por eso que nos ha dado un poquito más de tardanza en cuanto al resultado”, añadió Sánchez Kondo este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación tras asistir a la celebración del 84 aniversario del Día de la Marina Nacional.

“Sí se ha estado requiriendo un poco más de tiempo por el tema de la calidad del resto, es la parte que me han informado de ahí del área de Genética”.

A pregunta de si hay indicios de que pudieran ser dos personas del sexo femenino privadas de la libertad la noche del 19 de noviembre del 2025 en un centro comercial en este puerto, reiteró que lo que tiene la Fiscalía a su cargo es la localización de las dos osamentas.

“Así como indicio necesitaríamos esperarnos a la parte de lo que arroje el resultado, también hay que recordar que esa carpeta la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, nosotros desde la parte de que tengamos algún resultado estaríamos dando la vista, de hecho FGR ya nos solicitó información respecto a esa localización de dos osamentas, estamos tardando un poquito más por el tema de la calidad del resto”, reiteró la Fiscal.

NO HAY INFORMACIÓN SOBRE COMPARECENCIA DE GENERAL MÉRIDA SÁNCHEZ EN NUEVA YORK

La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo no tener información sobre la comparecencia este lunes ante una juez en Nueva York del ex Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, general en retiro Gerardo Mérida Sánchez.

También manifestó que el Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zavedra, está dentro de un periodo de licencia que él mismo solicitó a la institución.

“El Vicefiscal está ahorita dentro de un periodo de licencia, licencia que él mismo solicitó a la institución y respecto al tema del general Mérida no tengo información al respecto”, dijo Sánchez Kondo en entrevista este lunes con personal de medios de comunicación.

Como se informó en su momento, tanto el general Mérida como el Vicefiscal General del Estado son parte de un grupo de 10 funcionarios y ex funcionarios, mandos y ex mandos de instituciones del Gobierno de Sinaloa, entre ellos el ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que son acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de estar presuntamente coludidos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.