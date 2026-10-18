Habilitan dos nuevos bachilleratos gratuitos en Mazatlán para combatir el abandono escolar

Con el objetivo de que jóvenes que abandonaron la preparatoria retomen sus estudios, se abrieron dos nuevos bachilleratos en Mazatlán, uno en el fraccionamiento Pradera Dorada y otro en las instalaciones de la Escuela Secundaria General 9 “Profesor Arturo Cundapí Ramos”, donde las inscripciones continúan disponibles.

La titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Imelda Félix Niebla, informó que ambos planteles ofrecen una alternativa para que los jóvenes cursen la educación media superior cerca de sus hogares y puedan concluirla en un periodo de dos años.

“Es un bachillerato accesible para aquellos jóvenes que han abandonado la preparatoria y que puedan retomar sus clases de educación media superior con una prepa cerca de casa. Esto garantizará que no interrumpan sus trayectorias educativas y culminen sus estudios en dos años”, señaló.

Félix Niebla explicó que el programa contempla una modalidad compactada para que los estudiantes completen su formación en ese periodo y destacó que tanto los estudios como las becas contempladas son gratuitos.

Las dos sedes comenzaron a operar hace aproximadamente dos semanas, sin embargo, la dependencia mantiene abierto el registro para que más jóvenes se incorporen y continúen su preparación académica.

En el caso de la sede ubicada en la Secundaria General 9, la funcionaria indicó que actualmente cuenta con una matrícula de 17 estudiantes, aunque la intención es incrementar el número de alumnos.

Por ahora, el bachillerato utiliza las instalaciones de la secundaria como sede alterna, pero la funcionaria adelantó que se prevé contar con infraestructura propia para marzo de 2027.

En este sentido, detalló que el proyecto contempla espacios destinados a actividades deportivas y un auditorio, entre otras instalaciones, con el propósito de que los estudiantes dispongan de un plantel propio para cursar sus estudios.

“De momento estamos ocupando ese espacio como sede alterna, pero no será definitivo; será un espacio en donde ellos tengan su propia infraestructura con áreas deportivas, con auditorio y demás”, declaró.

Respecto a las inscripciones, la titular de la SEPyC señaló que los interesados pueden acudir a la secundaria Cundapí, donde hay personal que puede orientarlos sobre el proceso, mientras que la segunda opción se encuentra en Pradera Dorada.

De esta forma, la apertura de ambos bachilleratos busca ofrecer una alternativa a los jóvenes que dejaron inconclusa la preparatoria, mediante una opción gratuita y cercana que les permita retomar sus estudios y obtener su certificado de educación media superior.