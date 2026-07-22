$!Habilitan mirador en el Cerro de la Cruz en la comunidad de La Noria

Un nuevo atractivo para el segmento de turismo sustentable se prepara en el Cerro de la Cruz en La Noria, en Mazatlán, con la colocación de un mirador con un mirador. La Noria se sigue equipando y avanzando con nuevos atractivos, sumando a la oferta que ya tiene de rutas de senderismo, paseos a caballo, en razer, y ahora la conservación y observación de aves en peligro de extinción, gastronomía y oficios artesanales, además de la historia del lugar.

El presidente de la comunidad de La Noria, Armando Osuna Rubio, en coordinación con trabajadores y colaboradores, llevó a cabo la delimitación de las brechas de los diferentes senderos que conducen al Cerro de la Cruz, donde próximamente será inaugurado el Mirador de la Cruz, como un nuevo espacio turístico

Osuna Rubio explicó que el mirador natural forma parte de un proyecto comunitario que busca impulsar el turismo de naturaleza, el senderismo y el aviturismo, permitiendo a los visitantes y habitantes disfruten de los espectaculares paisajes y de la riqueza natural que caracteriza a la comunidad. Destacó que en este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la comunidad de La Noria, Conselva y Conafor, sumando esfuerzos para promover la conservación del entorno y el desarrollo turístico sustentable.