$!Habilitan tres centros de acopio de pinos navideños en Mazatlán

Agregó que dichos centros están ubicados en la calle Aquiles Serdán, casi esquina con la Avenida Miguel Alemán, en el Centro de la Ciudad; en el sector del Bosque de la Ciudad en el área de Parques y Jardines en la Avenida Leonismo Internacional, a un costado del Fraccionamiento Flamingos y el tercero entre las avenidas Manuel J. Clouthier y Lomas de Monterrey y estarán abiertos de las 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

A partir de este miércoles 7 de enero fueron habilitados tres centros de acopio de pinos navideños en Mazatlán para que la gente no los tire en la vía pública y se haga buen uso de ellos, informó la directora de Servicios Públicos Municipales, Carla Camacho Osuna.

“Estos pinos posteriormente van a estar tratados para poderlos usar en algunos espacios de jardinería en el Parque Central, entonces vamos a sacar provecho de cada uno de ellos para poder hacer espacios con un poco más de colorido en el Parque Central”, añadió Camacho Osuna en entrevista.

“El año pasado disminuyó, recibíamos hasta 3 mil pinos, el año pasado tuvimos cerca de 650 por ahí más o menos, entendemos que no hubo tanta venta, pero sí hubo algunas personas que los estuvieron dejando en los domicilios y algo que nos funcionó fue que nos llamaban de los cotos o fraccionamientos y decía alguna representante de la colonia o del coto vénganse el sábado de favor a tal hora porque todos lo vamos a sacar”.

Por ello dijo que a lo mejor no recibieron los pinos en los centros de acopio, pero sí se brindó ese apoyo de ir a recogerlos.

“Sí les invitamos a que llamen tanto a Aseo Urbano como a Parques y Jardines porque no es recomendable ni dejarlos ni en los camellones ni en las banquetas porque alguna persona puede prenderles fuego y también no quererlos subir al camión de la basura, realmente es muy inapropiado poderlos subir al camión recolector porque se puede dañar lo que es el gato hidráulico, la concha, a la hora de prensar la basura”, explicó.