Por lo tardado para hacer el nuevo relleno sanitario por el rumbo de Palmillas, que ya no se va abrir en la actual administración municipal, se contempla habilitar provisionalmente un relleno sanitario en la zona en donde está actualmente el Basurón Municipal en Urías, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Puede tardar (la construcción del relleno sanitario en el rumbo de Palmillas), puede tardar, ahorita por lo pronto es llevarlo poco a poco, pero privisionalmentente hacer algo acá, el otro no (esta administración no podrá iniciar dicho relleno sanitario de Palmillas), te lleva 6 meses, 8 meses, entonces hay que iniciar este (en Urías) para poder tener un margen de por lo menos dos, tres años a que se acomoden y hagan el otro”, continuó González Zataráin.

”Tienen margen suficiente, yo hubiese querido ese tiempo para poderlo hacer”.

Precisó que el provisional tiene que ser un relleno sanitario que cumpla con la norma ambiental.

”Son tres hectáreas que están ahí entre la celda, en la parte de abajo, estamos en la etapa de espera de 8 días para poder terminar con los trámites esos, si alguien dice ahí no pues si no se hace eso se va seguir tirando en ese lugar (en la cuarta celda donde actualmente todavía se depositan los desechos en el Basurón Municipal) así a cielo abierto, entonces es mejor hacerlo con apego a la norma, por eso no queremos alertar tanto a la gente en el sentido de oye se va hacer algo”, continuó.

”Es algo de darle el estricto apego a la norma un tratamiento a la basura”.

Precisó que en el área de Palmillas lo que se ha complicado es contar con el terreno para los accesos, hasta el momento no se ha adquirido el terreno para el relleno en sí, pero está aprobado por el Cabildo en espera que se destrabe el tema de los accesos, que se siga caminando con el proyecto.

”Si a la otra administración ya no le interesa ese lugar no se ha gastado nada ahí, se puede ir a otro lugar, pero esa es una buena opción, si ellos, la nueva administración quiere buscar otra opción tiene el derecho y puede hacerlo, que encuentren ya la mejor posibilidad de llevarlo a cabo, pero que se tiene que buscar trabajar, en eso sí”, subrayó el Presidente Municipal.

Precisó que la Comuna tiene que comprar los terrenos o que le hagan una donación de los mismos para los accesos a donde se contempla instalar el relleno sanitario en el rumbo de Palmillas, el derecho de paso, algunos propietarios ya están dispuestos a vender, otro no se encuentra porque está en Tijuana.

”Es tortuoso porque creo que uno vive en Tijuana, tiene que venir y es medio lento, son varios para llegar hasta el punto”, reiteró González Zataráin.

”Ese definitivamente está muy complicado, los accesos no se han liberado nada, no se avanza en eso, el terreno está ideal, tiene los estudios, tiene todas las cosas a favor, sin embargo, no tenemos los accesos”.

Recalcó que tiene mucho que ver también con el desarrollo turístico que se contempla para el área rural de Mazatlán.

”Sí tiene que ver mucho eso también, sí hay que decirlo tal como es, a donde vaya va a ser lo mismo porque Mazatlán se ha convertido en eso hoy, el asunto es que todo mundo le quiere sacar provecho, pero nadie le quiere apostar a que las cosas, ni modo que la basura quede en las casas o en las calles, le tenemos que apostar también a eso”, subrayó el Alcalde.

Previamente hubo oposición de personas a que el relleno sanitario se instalara por el rumbo de Miravalles y El Habal.