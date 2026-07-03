Habitantes de El Salto padecen escasez de agua desde hace cinco meses; piden mayor abastecimiento en pipas

La comunidad de El Salto, perteneciente al municipio de Mazatlán, enfrenta un problema escasez de agua potable desde hace aproximadamente cinco meses, luego de que el pozo del que se abastecían dejó de producir, expuso la comisaria de la localidad, María Alicia Zatarain Patrón.

Señaló que aunque reciben apoyo a través de dos pipas, el suministro resulta insuficiente para atender la demanda de cerca de 100 habitantes, quienes además enfrentan las altas temperaturas que atañen a Sinaloa.

“En El Salto toda la gente está escasa de agua, no hay agua en el pozo, que era de donde se agarraba el agua potable. Nada más dos pipas nos llevan a la semana. Necesitamos que nos lleven el agua”, dijo.

“El agua que nos mandan no abastece para toda la gente. A algunos les dan dos tambos de agua y no les alcanza porque son muchas personas las que ocupan agua para lavar, para bañarse e igual para las criaturas. La gente todos los días se baña por el calor y a veces las pipas no alcanzan. Mucha gente tiene tinacos, pero no se los llenan”.

Indicó que esta problemática comenzó hace meses, así que desde entonces la comunidad ha solicitado una solución permanente.

Explicó que se han presentado proyectos para conectar a la población con el sistema de agua proveniente del río Cofradía; sin embargo, hasta el momento no han tenido avances.

“Tenemos con este problema más o menos de febrero, marzo, para acá. Se han metido proyectos para que nos pongan el agua del río Cofradía, pero no se ha hecho nada”, lamentó, que este día acudió a la reunión de síndicos y comisarios con la Alcaldesa interina, Minerva Osuna Zavala.

Agregó que la falta de lluvias también agrava la situación, pues durante los periodos de precipitaciones o de temporada de ciclones disminuyen las complicaciones relacionadas con el suministro del agua, lo cual hasta hoy no ha sido muy constante.

Zatarain Patrón aseguró que actualmente la comunidad se mantiene tranquila en materia de seguridad, por lo que el principal problema que enfrentan los habitantes continúa siendo la escasez de agua potable.