$!Habitantes de El Vigía protestan frente al Poder Judicial en Mazatlán exigiendo seguridad jurídica sobre predios

Habitantes de la comunidad de El Vigía, perteneciente al municipio de Eldorado, se manifestaron este martes sobre el Paseo Olas Altas, frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, para exigir certeza y reconocimiento legal sobre las tierras que ocupan. El grupo está integrado principalmente por familias de pescadores y madres de familia que mantienen, desde hace 24 años, una lucha para obtener seguridad jurídica sobre su patrimonio, y que hasta el momento no han tenido respuestas favorables por parte de las autoridades. Una persona vinculada al movimiento, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva, explicó que la petición ha atravesado dos generaciones sin alcanzar una solución definitiva, destacando que los habitantes son personas dedicadas principalmente a la pesca y que, durante más de dos décadas, han sostenido su demanda mediante diferentes gestiones ante las autoridades.







De acuerdo con la declaración anónima, uno de los anteriores dirigentes de esta lucha, conocido como “El Zurdo” Flores, fue asesinado sin que el movimiento lograra concretar la regularización o el reconocimiento de los terrenos reclamados. El representante era identificado por promover la idea de que todas las familias tienen derecho a una porción de tierra en la cual puedan construir y conservar su patrimonio. Pese a la pérdida de su dirigente y a los obstáculos enfrentados, los habitantes de El Vigía continuaron con las gestiones para defender lo que consideran un derecho legítimo. Por tal motivo, los manifestantes señalaron que, tras la creación del municipio de Eldorado y su separación administrativa de Culiacán, se fortaleció su exigencia para que las autoridades reconozcan sus derechos sobre los terrenos.



