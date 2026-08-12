Habitantes de la Isla de la Piedra se manifiestan frente a la Jumapam por falta de agua

Habitantes de la Isla de la Piedra realizaron la mañana de este miércoles una manifestación frente a la Jumapam y bloquearon la Avenida Gabriel Leyva porque no cuentan con agua potable.

El bloqueo se realizó de cerca de las 7:30 a las 9:00 horas.

Ahí se les invitó a participar en una mesa de diálogo en las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Reclaman que no tienen suministro de agua ni les llevan en pipas el líquido.

Al lugar también acudió el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, para junto con el gerente general de la Jumapam, Jorge González Naranjo, atender a los manifestantes.

El bloqueo generó fuerte congestionamiento vehicular en la Avenida Gabriel Leyva, principalmente en el sentido de norte a sur.