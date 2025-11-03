$!Habitantes de San Jerónimo de Ajoya, San Ignacio, denuncian supuestos robos y saqueos de la Marina

Habitantes de San Jerónimo de Ajoya, en el municipio de San Ignacio, denunciaron que la tarde del viernes anterior fueron víctimas de elementos de la Secretaría de Marina que dañando puertas entraron a algunos domicilios donde cometieron robo, saqueos, agredieron física y verbalmente a personas y amenazaron a pobladores que los grababan con sus teléfonos celulares. “Ellos vienen reclamando que el día viernes elementos de Marina, alrededor de ocho patrullas, se presentaron en el pueblo y sin preguntarles nada se empezaron a meter en sus domicilios dañando puertas, saqueando domicilios, de eso hay señalamientos de robo”, dijo el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el sur de Sinaloa, Érick Alberto Tiznado Sánchez tras recibirles la queja este lunes a un grupo de entre 20 a 30 habitantes de dicha comunidad serrana. “De hecho hay señalamientos de robo, hay unos compañeros que allá les estamos tomando la queja en donde les robaron dinero, a una le robaron arriba de 100 mil pesos, a otro le robaron arriba de 80 mil pesos, les robaron joyas, documentos, identificaciones, despensas, se metieron a domicilios que no había personas”.

Vecinas de dicha población que por temor a represalias pidieron no hacer pública sus identidades dijeron que los elementos de la Semar agredieron a vecinas física y verbalmente en el lapso que estuvieron en la comunidad de las 14:00 a cerca de las 17:00 horas. “Nos agredieron física y verbalmente, nos amenazaron que iban a volver e iban a volver más bravos, a una muchacha le echaron una patrulla encima”, dijo una de las vecinas denunciantes. “No llegaron buscando nada, llegaron directito, nada más vieron las casas cerradas y las casas que estaban cerradas las abrieron con barras, con marros, forzaron las puertas, las ventanas, los uniformes que ellos llevaban no tenían identificación, nunca se quitaron sus capuchas ni sus googles, ellos decían que eran de la Marina, tenemos videos, tenemos número de las patrullas”. Acompañadas del Síndico de San Jerónimo de Ajoya, del que también pidieron no hacer público su nombre, comunidad ubicada a una hora en camino de terracería de la cabecera municipal, dijeron que las unidades de la Secretaría de Marina Armada de México en que llegaron entre 70 a 80 elementos están marcadas con los números 606221, 305214, 606484, 606490, 606491, 606484, 305409 y 600014, Precisaron que dichos elementos se metieron como a siete casas que al momento estaban solas, “A mi me acusaron de matona y eso es falso, eso es una difamación, a mi cuñada la empujaron, le aventaron la mano cuando estaba grabando, su mano se la aventaron contra el carro, le metían carro a los rifles (activaban el cerrojo del arma para ponerla lista para disparar), no querían que los grabáramos, nunca se quitaron la capucha ni los goggles que porque no sabían a dónde íbamos a ir a parar”, narró una de las personas denunciantes.