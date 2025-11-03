$!Habitantes de San Jerónimo de Ajoya, San Ignacio, denuncian supuestos robos y saqueos de la Marina

Habitantes de San Jerónimo de Ajoya, en el municipio de San Ignacio, denunciaron que la tarde del viernes anterior fueron víctimas de elementos de la Secretaría de Marina que dañando puertas entraron a algunos domicilios donde cometieron robo, saqueos, agredieron física y verbalmente a personas y amenazaron a pobladores que los grababan con sus teléfonos celulares.
“Ellos vienen reclamando que el día viernes elementos de Marina, alrededor de ocho patrullas, se presentaron en el pueblo y sin preguntarles nada se empezaron a meter en sus domicilios dañando puertas, saqueando domicilios, de eso hay señalamientos de robo”, dijo el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el sur de Sinaloa, Érick Alberto Tiznado Sánchez tras recibirles la queja este lunes a un grupo de entre 20 a 30 habitantes de dicha comunidad serrana.
“De hecho hay señalamientos de robo, hay unos compañeros que allá les estamos tomando la queja en donde les robaron dinero, a una le robaron arriba de 100 mil pesos, a otro le robaron arriba de 80 mil pesos, les robaron joyas, documentos, identificaciones, despensas, se metieron a domicilios que no había personas”.
Vecinas de dicha población que por temor a represalias pidieron no hacer pública sus identidades dijeron que los elementos de la Semar agredieron a vecinas física y verbalmente en el lapso que estuvieron en la comunidad de las 14:00 a cerca de las 17:00 horas.
“Nos agredieron física y verbalmente, nos amenazaron que iban a volver e iban a volver más bravos, a una muchacha le echaron una patrulla encima”, dijo una de las vecinas denunciantes.
“No llegaron buscando nada, llegaron directito, nada más vieron las casas cerradas y las casas que estaban cerradas las abrieron con barras, con marros, forzaron las puertas, las ventanas, los uniformes que ellos llevaban no tenían identificación, nunca se quitaron sus capuchas ni sus googles, ellos decían que eran de la Marina, tenemos videos, tenemos número de las patrullas”.
Acompañadas del Síndico de San Jerónimo de Ajoya, del que también pidieron no hacer público su nombre, comunidad ubicada a una hora en camino de terracería de la cabecera municipal, dijeron que las unidades de la Secretaría de Marina Armada de México en que llegaron entre 70 a 80 elementos están marcadas con los números 606221, 305214, 606484, 606490, 606491, 606484, 305409 y 600014,
Precisaron que dichos elementos se metieron como a siete casas que al momento estaban solas,
“A mi me acusaron de matona y eso es falso, eso es una difamación, a mi cuñada la empujaron, le aventaron la mano cuando estaba grabando, su mano se la aventaron contra el carro, le metían carro a los rifles (activaban el cerrojo del arma para ponerla lista para disparar), no querían que los grabáramos, nunca se quitaron la capucha ni los goggles que porque no sabían a dónde íbamos a ir a parar”, narró una de las personas denunciantes.
“A mí me gritaron, me dijeron no me grite señora, pero bien fuerte, cuando uno no les estaba gritando”.
Otra persona expuso que los elementos de la Semar pusieron uniformes tácticos, uniformes tintos y botas en cuartitos de su propiedad diciendo que eso lo habían encontrado en esas habitaciones, pero no es verdad.
Reiteraron que los elementos que identifican como de la Marina nunca se dirigieron a nadie, nada más vieron que alguna casa estaba sola y entraban.
“Ya habían ido anteriormente, pero eran soldados del Ejército Mexicano, también nos trataban mal, golpeaban a la gente, niños, de hecho ahorita nada más vemos que entra así Gobierno a los niños nosotros los encerramos por el miedo de que vayan a buscar también a ellos”, manifestó otra de las vecinas denunciantes ante este diario.
“Ellos dicen que han recibido denuncias de que hay gente armada, pero nosotros que vivimos ahí no hemos visto nada, nada más ellos son los que entran”.
Recordaron que en mayo del 2002 hubo una masacre en esa comunidad cuando se celebraba el Día de las Madres, pero en los siguientes años ha estado tranquilo y ahorita el problema es el Gobierno.
Recordaron que cuando siguieron a los marinos hasta la cabecera municipal de San Ignacio para vigilar que no se metieran a poblados cercanos, los elementos les dijeron que por su seguridad no los siguieran, lo que eso lo consideraron como una amenaza.
Precisaron que con esta ya van dos veces que acuden a las oficinas de la CEDH en el sur del Estado, la primera fue el julio por mal trato por parte del Ejército y ahora por la Marina, pero a la Fiscalía General ya han acudido cuatro veces a presentar denuncias por malos tratos de autoridades de Gobierno, pero tienen miedo porque a algunas personas les robaron su credencial de elector, pasaportes y documentos.
Expresaron que si fue asesinado el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, qué se pueden esperar ellos que no son ninguna autoridad, sino vecinos de un poblado.
Por su parte el visitador de la CEDH en el sur de Sinaloa precisó que este lunes se les está tomando la queja y a partir de hoy se hace del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse la Marina de una autoridad federal, para que ellos inicien una investigación contra los elementos de la Marina.
“Se les está tomando la queja, ya se les dijo a partir de hoy se hace del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ellos inicien una investigación contra los elementos de la Marina, además se les dijo, saben bien que tienen que formalizar cada uno por separado, cada familia su denuncia (ante la FGR) porque hay señalamiento ya de robo de dinero, de daños en propiedad ajena, ya en lo particular cada quien va hacer su denuncia ante la Fiscalía General de la República”, precisó Tiznado Sánchez.
También expresó que a los habitantes de San Jerónimo de Ajoya se les está discriminando por pertenecer al poblado con antecedentes de hechos de violencia que padecieron en el pasado, pero las autoridades federales del Ejército y Marina que han cometido presuntos abusos en su contra de alguna manera están estigmatizándolos y llegan y se meten a las viviendas, violentan los domicilios, no les dicen a que van y se supone que están para protegerlos.
“Yo considero que sí se está discriminando a los pobladores o a los habitantes de esa comunidad porque ya se les encapsuló, se les etiquetó de una manera que no es violentando sus derechos humanos”, recalcó Tiznado Sánchez.
El síndico de la comunidad pidió que ya no se repitan estos abusos en contra de los habitantes de dicha comunidad integrada por unas 800 personas en total.
“Como pueblo exigimos que vayan, pero que nos traten bien, que nos den el debido respeto que merecemos, no nos oponemos que vayan, claro que vayan a hacer su trabajo, pero que lo hagan bien, porque queremos obviamente tranquilidad, paz y confiar en el Gobierno”, expresaron algunas de las personas denunciantes ante este diario.