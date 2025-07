$!Habitantes de Valle Dorado, en Mazatlán, denuncian múltiples fugas de aguas negras

Asimismo, Martha explica que ya han realizado varias denuncias con la gente de Jumapam para que vayan a arreglar las fugas; sin embargo, aunque los trabajadores sí han ido a checar las cloacas, nunca terminan por dar fin al problema, pues como lo mencionó antes, estos derrames llegan siempre durante la temporada de lluvias.

”Es muy repetitivo eso de las denuncias. ¿Sabes qué es lo que ha sucedido? Sí vienen, pero resulta como que nos acostumbramos a verlos todos y como ya no vemos fugas, pues ya no reporta nadie. Entonces se queda en eso, como pensando que el de enseguida lo deja ser, cuando realmente no han venido a darle una solución”.