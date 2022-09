$!Habitantes del Infonavit Playas, en Mazatlán, denuncian fuga de drenaje que no ha sido reparada; que ya han enfermado personas

Desde hace más de un mes habitantes del Infonavit Playas viven al borde de la insalubridad debido a una fuga de drenaje en su edificio, que según denuncian, la Jumapam no les ha podido solucionar.

La mujer manifestó que hace tres semanas se dio el anticipo, y este lunes fue personal de Jumapam para abrir el tramo donde supuestamente meterán el tubo nuevo, pero ya no volvieron.

“La peste no se soporta, en el departamento A vive una persona de la tercera edad que tuvo que ser evacuada porque no se soporta el olor, además de que no le servía el baño y le entraba agua sucia por los registros, hay un gusanero, muchas moscas y zancudos, a una familia entera ya le dio tifo, estamos desesperados”, detalló.

Urgió al gerente general de la paramunicipal, Osbaldo López Angulo, a resolver el problema antes de que más habitantes caigan enfermos por las condiciones insalubres.