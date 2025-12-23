Habrá cierre parcial de vialidades en el Centro de Mazatlán para garantizar la seguridad de compradores

Ante la gran afluencia de personas que visitan el Centro de Mazatlán para hacer sus compras de Navidad, la Secretaría de Tránsito Municipal hará un cierre parcial de vialidades en busca de salvaguardar la integridad del peatón, informó Óscar Ernesto García Peinado, Subdirector de la Unidad de Vialidad.

Indicó que los trabajos de vigilancia se llevarán a cabo durante esta semana y la próxima, con cierres momentáneos en avenida Zaragoza y calles como Aquiles Serdán y Leandro Valle, lugares donde generalmente se concentra la gente a hacer sus compras de último minuto.

“El operativo para las fiestas navideñas ya lo tenemos implementado. Van a ser los cierres en lo que es de Zaragoza, Aquiles Serdán y se va extender hasta Leandro Valle. Todo con la finalidad de proteger, salvaguardar la integridad del peatón”, dijo.

“Van a ser cierres parciales. Se le va a estar dando acceso al servicio público (camiones) para que puedan brindar el apoyo a las personas que vienen de distintas colonias del puerto. Igual en el mercado de la Colonia Juárez, todo va a ser igual, cierres parciales y darle el acceso al transporte nada más”.

Reiteró que los cierres se darán solamente cuando se vea mucho movimiento de gente y automovilistas, pues cabe recordar que el tráfico suele ponerse más intenso en estas fechas.

Es por eso que las restricciones iniciarán a partir de las 10:00 horas.

“Desde ahorita ya empieza a haber más fluidez de personas por las vísperas navideñas; entonces ya empezamos con el operativo. Sabemos que ya el día 23, 24 comienza a haber más fluidez peatonal, por lo que los elementos ya están pie en tierra, distribuidos; igual las unidades patrullando el área y todo eso”.

“Son aproximadamente 20, 25 elementos, lo suficientes para poder atender a la ciudadanía. El día de mañana (24 de diciembre) será desde las 6 de la mañana cuando nosotros iniciemos el turno, y ya a las 7 de la mañana ya empieza a haber elementos distribuidos por todo el cuadro”.

García Peinado mencionó que las recomendaciones a conductores se mantienen en manejar con extrema precaución en lugares con mucha afluencia de personas, además de no conducir bajo los efectos del alcohol, si no, pedir un taxi o ayuda a algún amigo o familiar.

En tanto, advirtió que sí habrá alcoholímetros aleatorios por toda la ciudad durante esta temporada decembrina.