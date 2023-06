MAZATLÁN._ Será el próximo mes de julio que comience a implementarse la medida establecida por las autoridades sobre la restricción al Faro Mazatlán, según datos proporcionados por Francisco Chávez Astorga, director operativo del Parque Natural Faro Mazatlán.

“Estamos esperando que ya el mes de julio, cuando suba el calor, vamos a tener que estar cerrando ya más frecuentemente a mediodía, entre 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde, que es la hora más fuerte del calor”, informó.

“Todavía no llegamos a esa medida, porque las temperaturas no han llegado al tope que estamos considerando para cerrar, de acuerdo a lo que nos indicaron las autoridades,... Está haciendo calor pero todavía no llegamos a ese límite de 40 grados de sensación térmica para hacerlo”.

Aún cuando el parque ha permanecido abierto, la afluencia de visitantes se ha modificado en número y en horarios, comentó Astorga Chávez, ya que actualmente solo los fines de semana repuntan las visitas y los horarios que prefieren son cuando las temperaturas y el sol no son tan insoportables.

“Esta semana ha estado tranquilo, los viernes, sábados y domingos es cuando más afluencia tenemos, con unas mil, mil 200 personas el fin de semana aproximadamente, entre visitantes locales y turistas, las últimas semanas la gente está viniendo más preferentemente en la mañana, entre 6:30 de la mañana a las 10:30 de la mañana, es cuando viene la mayor parte de la gente, ya como a las 4:30 ya viene la gente porque ya que baja un poquito el sol”, dijo.