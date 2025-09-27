$!Habrá desde su gobierno más apoyos para Sinaloa, asegura Claudia Sheinbaum

MAZATLÁN._ Al encabezar este sábado el evento “La Transformación Avanza”, como parte de su gira por el País por su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que vendrán más apoyos para Sinaloa en carreteras, construcción de viviendas, escuelas y apoyo a sectores productivos. También puntualizó que cada municipio tendrá un Centro Libre para Mujeres, entre otros puntos. “¿Qué más para Sinaloa? Ya se terminó la carretera San Ignacio -Tayoltita, de hecho ya se puede pasar, vamos a ir a inaugurarla muy pronto. Aquí en Mazatlán estamos construyendo un puente que ya inició en estos días. Están el Gobernador y a todos y a todas mi compromiso es que vamos a bachear y a repavimentar todas las carreteras federales de Sinaloa”, enfatizó ante miles de personas congregadas en la explanada del Centro de Convenciones. “Ya llegó un tren, le llamamos un tren de pavimentación para iniciar la repavimentación, son equipos de pavimentación; también estamos con la Secretaría de Marina modernizando el puerto de Topolobampo; la tecnificación de dos Distritos de Riego, el 010 y el 075, para mayor productividad y conservación de agua, igual que las obras en las zonas de riesgo agrícolas de las presas Picachos y Santa María”.

En el evento, también encabezado por integrantes de su Gabinete y el Gobernador Rubén Rocha Moya, informó que en Sinaloa se construirán 57 mil 418 viviendas con el Infonavit y con Fovissste para personas que ganan menos de dos salarios mínimos. Agregó que 215 mil 804 familias se vieron beneficiadas por la disminución de sus créditos de Infonavit, los cuales parecían impagables, pero ya por decreto y por ley tienen que disminuirse todos los créditos que fueron adquiridos antes de 2018. “Decidimos ampliar el número de preparatorias y de universidades, ¿Dónde quieren que estén los jóvenes, en la calle o en la escuela? Pues hay que hacer más escuelas, entonces estamos construyendo tres planteles, uno en Culiacán y dos aquí en Mazatlán, es la reconversión de sus secundarias en preparatorias y tenemos que ponernos de acuerdo Gobernador para ver dónde construimos la Universidad Nacional ‘Rosario Castellanos’, un campus de la Universidad aquí en Sinaloa”, recalcó. “Vamos a hacer 39, lo que eran antes las guarderías del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), ahora les llamamos Centros de Educación y Cuidado Infantil, van a ser 39 en Sinaloa para apoyar a las madres trabajadoras, gratuitos; estamos construyendo nuevas salas de quirófano y áreas de quemados en el Hospital Pediátrico de Culiacán, la construcción del Hospital General Regional en Culiacán del IMSS y la modernización del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa también en Culiacán del IMSS Bienestar”. Sheinbaum Pardo anunció además que habrá un pago adicional de Bienpesca de 3 mil 750 millones de pesos para apoyar a Sinaloa. “Les propongo dos cosas: uno: a los ganaderos ampliar el programa que estamos haciendo en Coahuila, en Durango y en Sonora de apoyos de créditos blandos para apoyar la ganadería para incorporarlo también al estado de Sinaloa; les propongo que venga aquí el sinaloense, que de aquí de Mazatlán es el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se ponga de acuerdo con ustedes. Ya está el programa, lo ampliamos a Sinaloa y también de una vez nos pongamos a trabajar en el tema de maíz del próximo año para que no nos agarre con problemas de bajos precios”.