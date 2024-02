A unas horas de iniciar las fiestas, las autoridades están listas para despegar y efectuar el operativo para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024. No habrá tolerancia a personas bajo el influjo del alcohol, aseguran.

Jaime Othoniel Barrón Valdéz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán, expresó que no habrá tolerancia a personas que se encuentren en estado inconveniente y alteren el orden público, aunque entienden la naturaleza de la fiesta carnavalera por lo que no serán remitidas de inmediato.

“Si las personas van en un estado inconveniente van a ser detenidas y se les hablará a sus familiares, no van a ser remitidas de manera inmediata al juez porque entendemos que es un evento con venta de alcohol; lo que sí no se va a permitir es que sucedan accidentes”, expresó.

Respecto a lo anterior, manifestó que se mantendrá activo el operativo de alcoholímetro, en el que si bien habrá facilidades si se contacta a la familia de la persona, en caso contrario habrá mano dura con la multa y una posible detención.

“El operativo de alcoholímetro tiene ese tipo de criterio o tolerancia hasta cierto punto de que no serán detenidas las personas, hay formas de que no te vayas detenido, tiene ese sentido amigable y no recaudatorio como se ve en diversas ocasiones, se trata de evitar accidentes”, explicó.

En caso de que no se pueda contactar a los familiares de la persona en estado inconveniente, la multa por esta falta administrativa oscila en los 2 mil 500 pesos y las horas en barandilla que finalmente son determinadas por el juez son 36 por lo menos.

Añadió que una posible detención a una persona en estado inconveniente también aplicará a los transeúntes, aunque todo dependerá de si dicha persona altera o no el orden público.

Fuerte operativo para Julión Álvarez y Alfredito Olivas

En lo que respecta al concierto de Julión Álvarez y Alfredito Olivas en su gira Prófugos del Anexo este jueves , Barrón Valdéz destacó que ya se tiene todo listo para poder llevar a cabo el evento masivo.

“Ya se encuentra totalmente coordinado el operativo, muy bien estructurado aquí en toda la zona ya tenemos los elementos asignados en cada una de las zonas y en las puertas de accesos, tendremos elementos en el exterior y en el interior apoyados de la seguridad privada de aquí del estadio”, dijo.

Añadió que por el tipo de evento, sí se asigna a más elementos para el operativo, esto tras un exhaustivo análisis de posibles escenarios en el mismo concierto.