Habrá operativo especial en carreteras por carnavales en Sinaloa, incluido Mazatlán: Rocha Moya

Tras manifestar que se implementará un operativo especial de seguridad que incluye el reforzamiento de la vigilancia en las carreteras que conducen a Mazatlán ante la proximidad de los carnavales en la entidad, el Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró que no se ha terminado de pacificar a Sinaloa, aún se tiene pendiente reducir más el homicidio, el tema de las personas desaparecidas y el robo de vehículos.

“Va ser un Operativo Especial el tema del Carnaval, el Carnaval de aquí y luego vienen una serie de carnavales, ustedes saben que tenemos en Guamúchil, en Topolobampo, en los municipios, Mocorito, Angostura, etcétera, pero empezamos con el Carnaval de Mazatlán, ya existe aquí una plantilla de operativo que tiene como base el que se aplicó el año pasado que fue muy exitoso, fue un Carnaval con saldo balnco y queremos que así lo sea también”, añadió.

En entrevista en las instalaciones de la Cuarta Región Naval agregó que también se reforzará la seguridad en las carreteras que conducen a Mazatlán.

“Si, sí, las que van a Mazatlán y las que van a Tepic, que últimamente se nos ha puesto complicado”, reiteró con referencia a los bloqueos en carreteras de Escuinapa ante enfrentamientos entre grupos delictivos y presuntos integrantes de grupos delictivos contra elementos de instituciones de seguridad.

Ante información pública de que en Sinaloa han disminuido en un 43 por ciento los homicidios dolosos diarios de junio a diciembre pasado expresó que en efecto así es como lo ha informado el Secretariado de Seguridad Pública, sin embargo, se tienen pendientes todavía.

“En efecto así es como lo ha informado el Secretariado, sin embargo, tenemos pendiente todavía eso, no solamente homicidio, tenemos el tema de las personas que aún no las hemos encontrado y que han desaparecido y tenemos pendiente el tema del robo de vehículos, entonces no hemos terminado de pacificar a Sinaloa”, reiteró Rocha Mpya.

“Entonces no hemos terminado de pacificar a Sinaloa, estamos trabajando para eso, hay una estadística que maneja el Secretariado, particularmente en homicidios, hemos bajado, qué bueno, también hemos bajado en robo de vehículos, hemos aumentado el porcentaje de entrega de vehículos, pero no queremos destacar eso, queremos decir que todavía nos falta”.

Expresó que no se tiene fecha para que el Gabinete de Seguridad federal regrese a Sinaloa porque ya se ha modificado el esquema de cómo van a visitar los estados, la Presidenta de la República lo dijo el martes que estaba ajustando su calendario para visitar a las entidades federativas y cuando venga la Presidenta va venir el Gabinete de Seguridad federal.

“Inicialmente pensamos nosotros que podrá estar para el día 6 de febrero, pero es una fecha tentativa, nadie me la ha dictado, particularmente quien me la tendría que dictar es la Presidenta de la República, no me lo ha dicho, no lo van a hacer por algún hecho en particular, van a hacer la visita, en este caso va coincidir que va ser, si es para el 6 de febrero, que es un antecedente importante para nosotros del Carnaval”, continuó tras precisar que la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo iría a Culiacán.

También dijo que es muy importante el apoyo que en materia de seguridad brindan la Secretaría de de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las policías estatal y municipales, todas tienen una importancia, particularmente en la parte de la zona costera de la entidad la Marina está muy atenta.

Reiteró que con el nuevo Comandante de la Cuarta Región Naval se siga trabajando, lo importante ha sido la coordinación de las diferentes corporaciones normalmente se le avisa y sale alguna de las corporaciones e inmediatamente se integra el Grupo Interinstitucional para atender los problemas que aparecen.