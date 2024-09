MAZATLÁN._ Tras lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su último Informe Presidencial el pasado domingo, dónde dio a conocer sus últimas obras y trabajos en el país, además de lanzar un polémico mensaje en el que señalaba que México tiene un Sistema de Salud mejor al de Dinamarca, el Alcalde Édgar González Zataráin apoyó esto último.

González Zataráin dijo que desconocía como se encuentre la atención médica en Dinamarca como para poder hacer una comparación, pero mostró su solidaridad con AMLO afirmando que en México si han mejorado las cosas en el último sexenio, especificando que en Mazatlán ha crecido en materia de salud, aunque comentó que se buscan un nuevo hospital para dar abasto a la gran demanda.

“Habría que conocer como está la salud de Dinamarca para poder comparar con otros lugares porque es ahí donde se puede medir, yo en lo particular desconozco, pero lo que sí te puedo decir es que ha mejorado bastante el Sistema de Salud, porque yo recuerdo que en el Hospital General nosotros mandamos sillas del hospital Maza de Juárez, y eran muy complicado que pudieran atenderse muchos temas que hoy se atienden”, mencionó.

“Quizás el Seguro no ha sido lo mayor en el caso de Mazatlán, por eso se pretende edificar un nuevo hospital porque ya no tiene capacidad, y mucho de eso se ha estado yendo al hospital general. En lo general puedo decir que el servicio ha mejorado bastante en este sexenio, sin embargo, ya compararlo con otros países para mí es complicado”.

SINALOA ES UNO DE LO BENEFICIADOS CON LAS OBRAS QUE INFORMÓ AMLO, MENCIONA EL ALCALDE

Añadió que el informe del Presidente fue muy variado y completo, en el que se cumplieron metas y objetivos como grandes obras a lo largo de toda la república mexicana, mientras que en Sinaloa creció mucho la infraestructura hidráulica y los trabajos hídricos qué hoy benefician a los ciudadanos del estado, además de los programas sociales que implementa desde hace 6 años.

“Reconocemos y le seguimos al Presidente, sabemos cuál es su obra; de hecho lo decía el sábado cuando me preguntaban previo al informe, que hay mucho que destacar en materia de infraestructura, y yo hablo meramente de lo que le compete a Sinaloa, toda la infraestructura hidráulica, todo lo que tiene que ver con lo hídrico, además de la gran obra que es la humana, en el sentido de los apoyos, los programas de apoyos a los discapacitados, adultos mayores, pescadores, estudiantes, etcétera”.

“Había mucho que destacar y sí sorprende que haya mucha obra que no conocemos y que luego vimos en el informe, como las obras en el Suroeste que no nada mas es el Tren Maya sino que hay muchas, los Puentes, también otras presas o por ejemplo en Tijuana un segundo piso de un bulevar que le hemos dado nula importancia y es una obra magna; ya no nada más está todo en el centro del país, en la Ciudad de México o el Estado de México, sino que las estamos viendo en otros estados”, concluyó.