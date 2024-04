Cansado, sudado, pero con un sueño que le ayudó a recorrer miles de kilómetros para llegar a Mazatlán y ver el Eclipse Total de Sol desde el Faro porteño, Héctor Ávalos Flores, profesor investigador de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, presenció el evento desde el guardián de Mazatlán.

Fue una lectura del libro de cuarto grado de la Secretaría de Educación Pública en la materia de Geografía, lo que hace unas generaciones se convirtió en uno de los motivos principales del viaje de Héctor.

Lo anterior, junto a una investigación previa de posicionamiento del eclipse, llevó a este astrofotógrafo a empezar a trazar esta travesía a la Perla del Pacífico, donde capturó material para la divulgación científica de este fenómeno.

Este originario de Michoacán habría realizado llamadas en 2020 a diferentes hoteles de Mazatlán para buscar una reservación, afirma que fue víctima del prejuicio y no pudo concretar una reserva con tal anticipación.

“Recuerdo que hasta hablé en ese tiempo (2020) a un hotel en Mazatlán y me juzgaron de loco. Se quedaron pensando y me dijeron que iban a platicar con un directivo, y ya nunca me regresaron la llamada”, expresó Héctor Ávalos Flores.

Héctor arribó en un vuelo procedente de Guadalajara a Culiacán, viaje que también reservó desde hace meses y afirma que incluso lo adquirió a precio de ganga. Tras ello llegó a Mazatlán a establecerse y realizar fotodocumentación.

Para la posteridad

Afirmó que considera una responsabilidad ser uno de los actores que documentaron este fenómeno astronómico y dedica todo su trabajo a su pequeña hija recién nacida, de quien carga sus calcetines para tenerla presente.

“Es de mucha responsabilidad, pero a la vez un privilegio el poder legar esto, en especial a mi hija recién nacida, a quien le dediqué e hice un video, me traje sus calcetincitos también, está presente y quiero que tenga ese referente”, añadió.

Ávalos Flores dijo que fue un momento único en su vida, pues se trató de una serie de emociones que invadieron su ser y que finalmente agradeció a Dios por lo vivido.

“Es difícil responder eso porque tuve un cúmulo de emociones tremendo en cuatro minutos, te puedo decir que a raíz de eso y después de eso doy gracias a nuestro Creador por todo lo que podemos vivir”, finalizó.