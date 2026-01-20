Hacen cambios en la administración del puerto de Mazatlán

La Secretaría de Marina designó al ex Subsecretario Almirante Julio César Pescina Ávila como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán.

Su llega se da en lugar del Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzon, quien dejó el cargo con los ajustes realizados tras cambios de mando navales.

La llegada del nuevo titular viene enmarcado con un crecimiento registrado de enero a noviembre de 2025, donde la terminal operó 4.24 millones de toneladas de mercancías, un incremento de 4.1 por ciento comparado al mismo periodo de 2024, según informes de la Administración de Sistemas Portuarios Nacionales.

Mientras que en el manejo de contenedores, el puerto registró 42 mil 441 contenedores de 20 pies (TEU), lo que representó un avance de 8.2 por ciento anual.

En cambio, en el movimiento de autos hubo una contracción de 4.5 por ciento en 148 mil 560 vehículos nuevos movilizados, de acuerdo con datos de la Unidad de Puertos y Marina Mercante de la Semar.

Con este relevo en la dirección general, Asipona Mazatlán busca consolidar su crecimiento operativo, fortalecer su estatus regional en el Pacífico y alinearse a estrategias del sistema portuario nacional.

El almirante retirado fue nombrado como director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán por la Secretaría de Marina, quien conduce el sistema portuario, en un contexto en el que los puertos mexicanos enfrentan mayores exigencias en materia de control operativo, eficiencia y competitividad logística.

Entre mayo y octubre de 2024 se desempeñó como Subsecretario de Marina, además de haber ocupado cargos como Rector de la Universidad Naval, Comandante de la Sexta y Décimo Segunda Regiones Navales, Director de la Escuela de Ingenieros de la Armada y jefe de la Unidad de Inteligencia Naval.

Su perfil combina mando operativo, formación académica y planeación estratégica, clave en la reciente reconfiguración de la gobernanza marítimo-portuaria del País.