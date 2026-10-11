$!Hacen fila cerca de 300 personas para visitar a internos del Penal de El Castillo

MAZATLÁN._ Después de los hechos violentos del jueves y el viernes que dejaron 12 muertos y 17 heridos, cerca de 300 personas hacen fila para visitar a sus internos en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán. Mujeres, hombres y niños se encuentran en el lugar este 11 de octubre, bajo los rayos del, sol en espera de que les autoricen el ingreso al Penal.





Por lo general, en los domingos el ingreso de las visitas inicia a las 09:00 horas, sin embargo, tras los recientes hechos violentos, se les indicó que en esta ocasión comenzarán a dejarlos pasar hasta las 10:00 horas. “Normalmente es a las 09:00, hoy nada más a las 10:00 por todo el des... que ha habido”, expresó una de las personas que esperan el ingreso para visitar a un interno. Mientras las decenas de personas hacen fila frente al acceso al penal, a un lado de la malla perimetral y del camino de acceso en mal estado, se encuentran con grandes charcos de agua sucias que dificulta el paso peatonal y vehicular.

Con bolsas cargadas de comida, agua y refrescos, niños, jóvenes y adultos esperan que los dejen visitar a sus familiares o amigos internos en el Penal de El Castillo, que en los últimos días ha figurado en las noticias estatales, nacionales e internacionales. Y es que la mañana del jueves 8 de octubre se reportó una supuesta riña que dejó nueve internos muertos y también un menor sin vida que estaba de visita al momento de los hechos con armas de fuego.





La mañana del viernes 9 fueron encontrados otros dos internos sin vida con heridas de arma punzocortantes. Este domingo, tanto en el interior como el exterior del reclusorio ubicado al sur de Mazatlán, se observa vigilancia de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano.