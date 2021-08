$!Hacen recuento de daños por Nora en Concordia

”Ya se hizo el levantamiento para checar el puente y si será posible que transiten vehículos chicos, que no tengan mucho peso”, expresó Molina.

Tras más de 36 horas de lluvia , el recuento de los daños del paso de la tormenta tropical Nora no fue tan negativo , señaló José Ángel Molina , coordinador de Protección Civil de Concordia .

Del puente La Maravilla y el vado de la misma zona, dijo que a pesar de que en algún momento el agua pasó sobre el puente, no se dañó, solo hay que limpiarlos bien y evitar que, en el futuro si hay otro fenómeno natural, esté en buenas condiciones y el agua fluya con rapidez.

Dijo que se cayeron dos casas, una de ellas El Puentito, y algunas casas que perdieron sus techos en las colonias Villa de Guadalupe, La Vía, La Maravilla, Las Arenitas.

”En la zona serrana gracias a Dios no hemos tenido daños, fuimos al Huajote por el reporte de que se desbordó la presa Los Remos, pero el agua llegó solo a la orilla de unas casas, no se metió, no hubo daños, solo el susto”, dijo.