Fue el pasado 30 de octubre que el ex Alcalde de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos, fue internado en el Hospital General “Dr. Martiniano Carvajal” debido a una supuesta neumonía, y desde ese momento la señora Guadalupe Valle Sánchez se encuentra en espera de noticias que la puedan llevar a dar con el paradero de sus dos hijas, a quienes no ve desde 2020 cuando el propio Pasos, padre de las niñas, las sustrajo de su casa.

“Yo hago un llamado a la familia, a las autoridades, a los amigos que lo están ayudando, que por favor me entreguen a mis hijas, que me den noticias de ellas. Yo hago responsable a la familia, si algo le llega a pasar a mis hijas, yo temo mucho por la integridad de mis hijas porque yo no sé con quién están y quién las está cuidando actualmente”, expresó Valle Sánchez.

“Desde el día de ayer que yo me enteré aproximadamente en la mañana me vine al hospital e hice guardia, pasamos toda la noche aquí yo y mi hermana velando, esperando alguna noticia de mis hijas. La angustia cada vez crece más, de cierta manera yo sabía que él estaba con ellas. Aproximadamente desde el día 30 que lo internaron a él, pues nadie me ha dicho nada, supuestamente nadie sabe del paradero de mis hijas y es algo desesperante.

“Dicen que él llegó aquí tipo vagabundo, que es una persona que totalmente no se conoce, con el cabello largo, la barba larga, súper delgado, que si lo ves en la calle no lo reconoces, entonces, no quiero ni imaginar la situación por la que han estado pasando mis hijas, lo qué están viviendo, sin tener una vida normal, que no van a una escuela, no conviven o salen”.

“La situación de Jorge es grave. Yo le pido mucho a Dios que le dé su alivio. Yo no le guardo rencor ni nada, yo sé que es el padre de mis hijas y siempre lo va a hacer, siempre le voy a desear lo mejor, pero ahora a mí no me interesa nada de él, me interesa la integridad, mis hijas más que nada, la situación en las que ellas están y que puedan volver a mí.

Guadalupe Valle le mencionó a Noroeste que el ex alcalde llegó al hospital en situación parecida a la de una persona de calle, irreconocible y desorientado, por lo que teme por lo que puedan estar viviendo sus hijas en este momento. Además, agregó que no le desea ningún mal a su ex esposo, pues es el padre de sus hijas.

“Lo que yo no entiendo y no me explico es el porqué, por qué después de tanto tiempo que él estaba aquí en Mazatlán no daban con él, nadie me sabía dar razón. ¿Por qué si los amigos o la familia inconscientemente o conscientes lo están ayudando, no se apiaden de uno, o de esas niñas a las que les están causando mucho daño?

De igual modo, la mamá de Ximena y América comentó que no puede creer que durante estos cuatro años el señor Rodríguez haya estado aquí en Mazatlán y las autoridades no dieran con él, al mismo tiempo que vuelve a pedir a la familia de él que se apiade de su sufrimiento y diga la verdad sobre la localización de sus pequeñas.

ESPERARÁ ATENTA A LO QUE SURJA Y DIGAN LAS AUTORIDADES

La señora Valle señaló que hasta el momento, en las 24 horas que tiene el ex alcalde internado en la clínica, nadie se ha comunicado con ella para darle alguna pista de sus hijas, así que seguirá esperando noticias a las afueras del hospital, pues afirma que la esperanza es lo último que perderá.

“No, nada. Yo tenía esperanza que ayer me las dejaran aquí en el hospital o que me hablaran por teléfono. Mi teléfono es el 6691 17 6012. Si alguien sabe del paradero de mis hijas, alguien que me hable, que me diga dónde me las dejan y yo voy por ellas. No va a haber ninguna represalia contra nadie ni nada de eso. A mí lo único que me interesa es que a ellas me las entreguen.

“Yo aquí me voy a quedar, yo no me voy a mover de aquí. Ayer estuvimos toda la noche solas yo y mi hermana, y mi familia que ha estado aquí conmigo. Yo no me voy a mover de aquí hasta que mis hijas vengan”.