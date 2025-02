$!Hallan envases de bebidas, envolturas de frituras y colillas de cigarros en escolleras del Cerro del Crestón

Los envases que estaban tirados en el lugar son tanto de vidrio como de plástico, de refresco y cerveza u otras bebidas que tiran en el lugar decenas de personas que acuden a pasear o pasar un rato en esa parte de Mazatlán y no se llevan su basura.

Envases de bebidas, envolturas de frituras, colillas de cigarros, vasos y platos desechables y plásticos diversos fueron localizados la mañana de este miércoles en la falda del Cerro del Crestón y la escollera cercana en una Jornada de Limpieza realizada por personal de MazConciencia y alumnos de un colegio particular.

Trejo Lemus enfatizó que se requiere que la gente entienda que no debe dejar su basura pues en la orilla de la escollera hay envases de una noche antes o de la mañana.

“Entonces la gente viene y está bien venir a disfrutar nuestros espacios, para eso son, solamente tenemos que ser responsables para cuidarlos, hemos puesto botes, el año pasado pusimos seis botes de basura aquí donados por la empresa Pesca Azteca y permanecieron por más de seis meses, pero de pronto desaparecieron, pero yo creo que los botes de basura sí son parte de la estrategia para evitar que la basura quede aquí, sin embargo, yo creo que es más, una: responsabilidad de los ciudadanos y otra, aplicación de los reglamentos de la autoridad”, subrayó en entrevista en el lugar.

“Para aplicar un reglamento tienes que poner vigilancia, si te fijas no hay letreros, no hay señalética, no hay nada, entonces nosotros estamos haciendo la parte que creemos que nos corresponde como ciudadanos, organizando estas jornadas, haciendo hincapié en la educación ambiental con los niños y eso nos llena de satisfacción, nos preocupa y nos ocupa”.

La directora de dicha agrupación de cuidado ambiental expresó tanto a las y los alumnos participantes en la jornada de limpieza como en entrevista que esta basura puede permanecer en el lugar muchísimos años, pero también puede viajar hacia el mar y contaminar el océano, ser confundido por alimento por las especies que viven en el mar y obviamente ese plástico se regresa a la hora de que se consumen ese tipo de alimentos.

“Es cuidar el medio ambiente en general, las últimas noticias dicen que en el cerebro tenemos microplásticos y que esos individuos que presentan esa anomalía pues presentan muchas afectaciones, entonces tenemos que entender que no podemos continuar así”, reiteró Trejo Lemus.