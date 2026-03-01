$!Hallan rastreadoras otra fosa en El Verde, Concordia

Una nueva fosa con restos humanos fue hallada ayer por el colectivo de madres buscadoras Por Las Voces Sin Justicia en un predio cercano a la comunidad de El Verde, Concordia, cerca de donde se han hallado otras fosas con 14 cadáveres en semanas anteriores. Luego de una jornada previa de rastreo realizada el jueves, ayer las rastreadoras acudieron de nuevo al sitio, donde fue reportado un hallazgo positivo, de lo que sería un cuerpo en la fosa clandestina. De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, el sitio donde se registró el hallazgo se encuentra en una zona donde el pasado jueves 19 de febrero ya se habían llevado a cabo trabajos de prospección, lo que motivó a las integrantes a regresar al área para continuar con las labores de búsqueda.







La representante del colectivo, Alejandra Martínez, informó que durante la jornada contaron con la presencia de elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, así como elementos de resguardo como Policía de Investigación y Guardia Nacional. Sin embargo, señaló que a pesar del acompañamiento inicial en esta jornada, las autoridades se negaron a realizar los trabajos de extracción de los restos localizados. Esto, según explicó Martínez, en base en que el hallazgo se realizó en un predio privado, lo cual, de acuerdo con las autoridades presentes, podría generar complicaciones legales o entorpecer el proceso correspondientes.



