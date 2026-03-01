$!Hallan rastreadoras otra fosa en El Verde, Concordia

Una nueva fosa con restos humanos fue hallada ayer por el colectivo de madres buscadoras Por Las Voces Sin Justicia en un predio cercano a la comunidad de El Verde, Concordia, cerca de donde se han hallado otras fosas con 14 cadáveres en semanas anteriores.
Luego de una jornada previa de rastreo realizada el jueves, ayer las rastreadoras acudieron de nuevo al sitio, donde fue reportado un hallazgo positivo, de lo que sería un cuerpo en la fosa clandestina.
De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, el sitio donde se registró el hallazgo se encuentra en una zona donde el pasado jueves 19 de febrero ya se habían llevado a cabo trabajos de prospección, lo que motivó a las integrantes a regresar al área para continuar con las labores de búsqueda.
La representante del colectivo, Alejandra Martínez, informó que durante la jornada contaron con la presencia de elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, así como elementos de resguardo como Policía de Investigación y Guardia Nacional.
Sin embargo, señaló que a pesar del acompañamiento inicial en esta jornada, las autoridades se negaron a realizar los trabajos de extracción de los restos localizados.
Esto, según explicó Martínez, en base en que el hallazgo se realizó en un predio privado, lo cual, de acuerdo con las autoridades presentes, podría generar complicaciones legales o entorpecer el proceso correspondientes.
Ante la situación, la representante del colectivo manifestó su inconformidad, al considerar que el hallazgo de restos humanos debe ser atendido sin importar el lugar donde este se encuentre, debido a la urgencia y el carácter humanitario de las labores de búsqueda.
Diligencias oficiales
Más tarde, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa sí realizaron diligencias de búsqueda de los restos humanos en la nueva presunta fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.
De acuerdo con el personal consultado, en atención a una denuncia anónima al número de emergencias 911 de la probable existencia de un cuerpo humano en un predio y al corroborar la existencia de algunos indicios, personal de Servicios Periciales ingresó a realizar diligencias en el predio.
En un recorrido realizado por Noroeste, en la entrada al sitio se observó personal del Ejército Mexicano, Policía de Investigación del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda, mientras que en el predio también se vio personal del Colectivo de Rastreadoras Por las Voces sin Justicia.
La búsqueda y diligencias se realizaron durante gran parte del día de ayer, en lo que sería el hallazgo de la sexta fosa clandestina en esa zona de las inmediaciones del poblado de El Verde del 3 de febrero a la fecha.
En la primera fosa fueron localizados 10 cuerpos, cinco de los cuales ya fueron identificados como parte de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp privados de la libertad por un grupo armado el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, en la ciudad de Concordia, los 5 cuerpos restantes no han sido identificados ni entregados a sus familiares.
En total hasta antes de este domingo en las inmediaciones de El Verde habían sido localizados 14 cuerpos en fosas clandestinas, 9 de ellos aún no identificados.
Sólo un cuerpo fue localizado este 1 de marzo en la nueva fosa clandestina localizada y falta conocer la identidad de el mismo.