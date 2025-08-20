Han llegado a Mazatlán más de 245 mil cruceristas en lo que va de 2025; más de 13 mil en agosto: Sectur

Hasta este mes de agosto, Mazatlán ha recibido a más de 245 mil cruceristas internacionales a través de 66 embarcaciones diferentes en lo que va del 2025, informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Este miércoles arribó el Carnival Panorama, con 4 mil 543 pasajeros y mil 431 tripulantes a bordo, lo que representó la tercera y última embarcación en visitar el puerto durante agosto, mes en que llegaron 13 mil 283 turistas en tres cruceros.

“Para Sinaloa es un honor seguir dándole la bienvenida a visitantes internacionales. Con la llegada del Carnival Panorama cerramos agosto con más de 13 mil cruceristas en Mazatlán, quienes disfrutan de nuestras playas, gastronomía y tradiciones, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente. Cada arribo fortalece la proyección de Mazatlán como un puerto turístico de clase mundial y genera beneficios directos para la economía local”, destacó la Secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna.

Esta afluencia de visitantes ha generado una derrama económica estimada de 375 millones de pesos, según la dependencia.

Durante el mes de enero arribaron 13 cruceros con 48 mil 351 pasajeros; en febrero fueron 8 embarcaciones con 31 mil 943 visitantes; para marzo se sumaron 15 cruceros con 57 mil 579 pasajeros; en abril se recibió a 12 embarcaciones con 40 mil 779 visitantes.

Para mayo el número de cruceros fue de 8 con 21 mil 958 pasajeros; en junio fueron 3 embarcaciones con 13 mil 768 visitantes; en julio se sumaron 4 embarcaciones con 17 mil 692 pasajeros y en agosto el total de arribos fue de 3 cruceros con 13 mil 283 visitantes.