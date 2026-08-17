Han sido muy exitosas las dos nuevas rutas de Canadá que trajeron a Mazatlán para verano: Berdegué Sacristán

Las dos nuevas rutas aéreas que se trajeron para verano de Canadá a Mazatlán han sido muy exitosas y se está esperanzados que el próximo año también las vayan a dejar, dijo el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Carlos Berdegué Sacristán.

Agregó que previamente al verano se realizaron varias acciones con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, para tratar de tener un buen periodo vacacional.

“Hicimos varias acciones que ella ha estado encabezando, la Secretaría de Turismo del Estado, nosotros apoyando en todo, primero por la generación de más rutas aéreas nacionales e internacionales al destino”, añadió Berdegué Sacristán tras una reunión de dirigentes del sector turístico de Mazatlán con la titular de la Sectur en el estado este lunes.

“Logramos por primera vez traer de Canadá dos nuevas rutas para el verano, cosa que nunca habíamos hecho y han sido muy exitosas las dos rutas, estamos esperanzados que el próximo año también las vayan a dejar”.

Recalcó que también se logró un vuelo de Volaris de Guadalajara, que era un reto porque ya se había tenido antes un vuelo y lo lograron levantar muy bien y ya anunciaron que a partir de noviembre van a tener más asientos a este destino turístico y eso va ayudar mucho a Mazatlán en toda esa área del occidente del país, Torreón también.

Dio a conocer que se irá a unas reuniones con la Secretaria de Turismo a la Ciudad de México con Viva Aerobús y Aeroméxico para incrementar las rutas de Monterrey, Tijuana y la capital del país.

También ya se está trabajando para el periodo otoño-invierno con dos acciones específicas, esta semana se irá a la Ciudad de México para la Convención de Grupos y Convenciones para generar grupos hacia Mazatlán de septiembre a diciembre, que es muy importante.

“Ya hay eventos deportivos que no habíamos tenido anteriormente, ya hay varios eventos deportivos confirmados, grandes, un Pentatlón y luego vienen unos torneos de golf y de tenis muy importantes a nivel nacional de la Federación Mexicana de Golf y viene el Mexfest, que es un evento que van a clasificar a lo mejor del destino, sobre todo a la parte gastronómica”, continuó, entre otros puntos.

“Muy importante porque es gente que viene y que ve el destino y lo puede recomendar”.