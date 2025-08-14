$!Harán senderismo para conocer de Mazatlán y cuidar de sus venados

Jóvenes de Mazatlán harán senderismo en el Santuario de los Venados Playa Selva Sak Nikté este sábado 16 de agosto, para crear conciencia ambiental y cuidar de la especie emblemática. Maritza Eliseo, del colectivo Interacción Luciérnaga, cuenta que hace cinco años conoció el ecosistema y descubrió a una familia de venados que habitaba el sitio. Siendo una especie que poco a poco ha perdido sus espacios en Mazatlán, decidieron crear el primer santuario de venados protegido por la comunidad, en el cual trabajan desde hace tres años.







“Los desarrollos inmobiliarios y de construcción están arrasando con toda la selva, las nuevas generaciones no conocen, es urgente proteger y salvaguardar lo que nos da identidad: los venados y toda la flora y fauna nativa de Mazatlán”, explica la joven. La ambientalista aclara que cualquier persona interesada en la naturaleza puede acudir, que no hay cuota de recuperación, pero uno de los puntos importantes es que cada uno de los que vaya realice un video informativo de concientización ambiental.





El “Tequio” por la vida de Mazatlán será a las 17:00 horas. Los interesados en participar deben llevar ropa cómoda, tenis, agua, sombreros o gorras y su celular para que puedan realizar su video, reitera la chica





Este evento es organizado por colectivos liderados por jóvenes como Tierra Resonante, Luna Jaguar, Real del Pulque Mazatlán, Sirenas Negras, así como Iván Crespo y Karen Sandoval del colectivo Ecos. “Quisiera que más personas se unan a esta causa, porque los venados, la flora y fauna nos necesitan... es importante cuidar, mantener lo que nos da vida”. Maritza detalla que en el santuario han descubierto por lo menos 20 especies de hongos y esta flor llamada Sak Nikté, la cual, sin ser originaria de Hawaii, fue adoptada por esa isla.





