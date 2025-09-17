$!Hasta septiembre, más de 5 mil tortugas marinas serán liberadas en playas de Mazatlán

En lo que va de Septiembre han sido rescatados 82 nidos y 7 mil 931 huevos, destacó Ángel García Contreras, director de la Operadora y administradora de Playas de Mazatlán.

Así que las liberaciones de casi 5 mil crías de tortugas marinas están siendo semanales, como la de este miércoles, jueves y viernes en playas de la Zona Dorada, frente al Hotel Gaviana, en el Park Inn y al costado de la figura de los Lobos Marinos por el malecón.

El funcionario municipal resumió en entrevista que, los logros alcanzados de enero a la fecha con el total de 475 nidos recolectados de tortugas, con 45 mil 787 huevos y más de 5 mil crías, ha sido posible gracias al programa de protección de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán.