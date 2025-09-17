Mazatlán
Hasta septiembre, más de 5 mil tortugas marinas serán liberadas en playas de Mazatlán

El Programa de Conservación de la Tortuga Marina, ha rescatado 475 nidos de tortugas y 33 mil huevos en diversas playas del malecón, Zona Dorada y el Verde Camacho, de enero a la fecha
Leticia López |
17/09/2025 20:18
En lo que va de Septiembre han sido rescatados 82 nidos y 7 mil 931 huevos, destacó Ángel García Contreras, director de la Operadora y administradora de Playas de Mazatlán.

Así que las liberaciones de casi 5 mil crías de tortugas marinas están siendo semanales, como la de este miércoles, jueves y viernes en playas de la Zona Dorada, frente al Hotel Gaviana, en el Park Inn y al costado de la figura de los Lobos Marinos por el malecón.

El funcionario municipal resumió en entrevista que, los logros alcanzados de enero a la fecha con el total de 475 nidos recolectados de tortugas, con 45 mil 787 huevos y más de 5 mil crías, ha sido posible gracias al programa de protección de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán.

En el acumulado por mes, expuso que durante enero solo hubo un nido rescatado con 53 huevos y 45 crías.

Citó que entre febrero y marzo no registraron avistamientos de tortugas marinas para desovar.

Durante abril, se encontró un solo nido con 70 huevos y 59 crías logradas sanas y salvas.

En el mes de mayo, fueron 5 los nidos puestos a salvo con 420 huevos y 324 tortuguitas desarrolladas para ser liberadas.

Por el mes de junio, los 15 nidos rescatados con mil 515 huevos y mil 245 crías fueron liberadas.

En julio los nidos recuperados fueron 113, 10 mil 701 huevos y 3 mil 176 crías.

Finalmente en agosto, dijo se rescataron 340 nidos y 33 mil 028 huevos son incubados.

