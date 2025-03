$!Hay 250 mil jóvenes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado: Paloma Sánchez

MÉXICO.- Al anunciar el voto del PRI en favor de la reforma para incluir en la Constitución el derecho de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan a recibir un apoyo económico y capacitación para el trabajo, la Senadora Paloma Sánchez aseguró que el Revolucionario Institucional siempre estará a favor de garantizar oportunidades de desarrollo y crecimiento para las juventudes.

De acuerdo con un comunicado, desde la tribuna de la Cámara Alta, la Presidenta de la Comisión de Juventud dijo del dictamen sobre la reforma al Artículo 123 para incluir el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en la Constitución, “lo apoyamos y lo celebramos, pero creemos que no es suficiente”.

La Senadora del PRI por Sinaloa se pronunció porque la reforma constitucional sea apenas el inicio de una política de juventudes que enfoque todos sus esfuerzos en propuestas que beneficien a aquellos que quieren ser escuchados.

La mazatleca cuestionó qué hará el gobierno con los jóvenes que sí trabajan, pero tienen un salario que no les alcanza para vivir; con aquellos que emprenden, pero no reciben apoyos; o por los que quieren una vivienda, pero no tienen manera de adquirirla.

Luego de advertir que 250 mil jóvenes están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, que ya es el quinto empleador de este país, la Senadora Paloma Sánchez preguntó al Gobierno de Morena qué va a hacer por los que no llegan a la universidad; con aquellos que quieren estudiar un posgrado, pero no tienen becas, y por los que tienen un negocio y crean empleos, pero no reciben ningún estímulo.

“Hoy damos un buen paso para apoyar a quienes no tienen oportunidades, pero quedan pendientes aquellos a los que la violencia les quita su futuro y hasta su vida”, afirmó la legisladora federal sinaloense.

Expuso que solo en el último sexenio, los asesinatos de jóvenes se incrementaron 72 por ciento, y cuestionó a las y los senadores del oficialismo: “¿Qué va a hacer el gobierno por los jóvenes de Sinaloa, que con todo y este apoyo que se les va a dar, siguen viviendo en un estado sumido en la peor crisis de inseguridad de su historia?”.

Argumentó que para garantizar a los jóvenes una vida digna, primero tienen que dejar de matarlos, desaparecerlos y reclutarlos para ser parte del crimen organizado.

Paloma Sánchez afirmó que para fomentar su bienestar tiene que haber un sistema educativo que sepa escucharlos, reconocer su talento e impulsarlo.

Para cuidarlos, indicó, tiene que existir un sistema de salud que los atienda, a fin de garantizarles una vida libre de enfermedades y adicciones.

Y, también, explicó que para que los jóvenes mexicanos tengan sueños, tiene que haber empleos con salarios bien pagados, oportunidades para tener vivienda y capacitación para emprender.

“Tenemos que celebrar estos avances, pero también pensemos en los 46 jóvenes que son asesinados o desaparecidos todos los días. Pensemos en los jóvenes de Sinaloa, que ahora podrán recibir este apoyo, pero no van a poder salir a capacitarse, porque en las calles solo se escucha el sonido de los balazos”, dijo.