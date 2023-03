Actualmente existen cerca de 70 denuncias contra el área de la Dirección de Planeación Municipal por otorgar licencias de construcción sin tener todo el soporte documental o de manera irregular, dijo el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz.

“Estamos por iniciar una herramienta informática donde va ser necesario que para poder liberar la licencia de construcción todo el documento esté cargado en esa herramienta como un control para que se cuente con toda la evidencia documental que deba de completar cada una de las licencias”, añadió Padilla Díaz al presentar el Informe del Primer Semestre del 2022 de las actividades de dicho Órgano en la Sala de Cabildo la mañana de este jueves.

“Por ejemplo, yo le puedo decir que para el área de Planeación hay alrededor de 70 denuncias, de las cuales la mayoría las hemos interpuesto nosotros, del área de Planeación nada más porque se dio la licencia sin tener todo el soporte documental o de una manera irregular”, informó.

Agregó que para el OIC se tienen que cumplir plazos de ley y si en los mismos no se soporta documentalmente la licencia de construcción se determina que es una licencia mal extendida.

“Y desgraciadamente también nos hemos encontrado que pierden la documentación en la Dirección de Planeación, están incompletos los expedientes, es por eso que queremos crear una herramienta informática donde todo quede guardadito de manera digital y al mismo modo podamos descargar cada uno de los expedientes de las licencias de manera automática, que ahí nos llegue toda la información con la que se hizo ese trámite”, reiteró el compareciente ante regidores, el Alcalde Édgar González Zataráin y el Secretario del Ayuntamiento, Rafael Mendoza Zataráin, entre otros.

“Y ahí ya no va haber qué se perdió, qué se extravió, se empapeló, nada de eso”.

En la presentación del Informe del Primer Semestre del 2022 también expuso que de años anteriores al inicio del 2022 se tenían 298 denuncias, de enero a junio de ese año ingresaron 269 y al 30 de junio había 426 vigentes.

“De estas que ingresaron 47 las interpusimos nosotros como resultado de los ejercicios de fiscalización que hacemos, 64 por ciudadanos, 46 por servidores públicos, una por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 50 por la Auditoría Superior del Estado (ASE) o la ASF (Auditoría Superior de la Federación), 41 por declaración patrimonial, 10 anónimas y concluimos 24”, dio a conocer Padilla Díaz.

Ahí el Regidor panista Martín Pérez Torres manifestó que en el caso de la Dirección de Planeación se trata de situaciones recurrentes en el plano de construcción, las escrituras, la ficha descriptiva del Director Responsable de Obra, entre otras.

“Varias de las que ustedes marcaron aquí son recurrentes, entonces vaya Planeación no va desaparecer como el Acuario, aquí el tema es qué medidas le han dado ustedes al director, en este caso al nuevo director, porque seguramente es otro diferente al que había otorgado estos permisos, pero si gran parte del personal queda ahí, para que no se sigan dando o para que no hagas cosas buenas que parezcan malas en el caso de licencias de construcción”, continuó Pérez Torres.

“Porque luego se da a malas interpretaciones de otras circunstancias, entonces veo que muchas de las observaciones que ustedes hicieron sí me dí a la tarea de leerlo, que son recurrentes en el caso de los planos, el pago del Impuesto del Predial, el alineamiento también viene ahí, el uso de suelo y muchos de las que encontraron observaciones ustedes son la construcción de condominios, son de construcción de torres, casi la mayoría son de esa naturaleza, entonces qué se está haciendo en consecuencia para mejorar”.

El titular del OIC informó que por cada una de las auditorías lo que no se logra solventar en algunas ocasiones puede ser falta grave y se emite un procedimiento y se va al Tribunal, hay situaciones en que si aunque sea una licencia puede terminar como falta grave y hay ocasiones donde nada más es documental.

Tanto en su exposición como en entrevista también dio a conocer que en ese periodo se citaron a 81 personas para resolución, hay 86 resoluciones dictadas en procedimiento y responsabilidad administrativa, se sancionaron a 67 personas con amonestación.

“Se inhabilitaron a 7 personas y se suspendieron a tres funcionarios públicos y 4 quedaron sin sanción”, continuó, entre otros puntos.

También informó que el OIC abrió seis carpetas de investigación por la adquisición de las luminarias a Azteca Lighting y ya se emitió la calificación de falta en la primera de ellas, falta en cinco.

Además, expresó que en la investigación realizada al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” se presentaron tres denuncias que tienen que ver con el medicamento, además se realiza investigación por robo de combustible en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“De hecho yo fui y yo levanté una denuncia con lo que yo me encontré, son de Seguridad Pública”, expresó Padilla Díaz, entre varios puntos.