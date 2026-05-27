Hay buenos acuerdos con vecinos del Infonavit Alarcón para prevenir inundaciones: Alcaldesa

Se han tenido buenos acuerdos con los vecinos del Fraccionamiento Infonavit Alarcón para de manera integral prevenir inundaciones en esa parte de Mazatlán, como así lo exigieron en manifestaciones semanas atrás, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Muy buenos acuerdos hemos tenido con los vecinos de la Alarcón, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, ha estado en mesas de trabajo con ellos, hemos podido dar con una solución integral a los problemas que se tienen ahí de inundación porque se van a hacer obras alternas aparte del puente que se está haciendo actualmente y donde se va introducir un tubo que está siendo parte de los trabajos de mejoramiento de la red sanitaria e hidrosanitaria en general de Mazatlán”, añadió.

“Los vecinos tenían algunas intenciones de tener más información, se les ha proporcionado esa información y tienen también unas peticiones, entonces hemos estado en mesas de trabajo siguiendo puntualmente todas sus peticiones”.

Fue el pasado 23 de abril cuando vecinos de dicho fraccionamiento realizaron una manifestación y bloquearon la Avenida Óscar Pérez Escobisa en contra de la construcción de un ducto pluvial que va del nuevo Paso Vehicular Superior hacia ese asentamiento humano, ante el temor de que se agraven las inundaciones que padecen año con año.

Ante esa situación el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán manifestó este miércoles que a los vecinos no solamente se les dio información de los trabajos que se están haciendo, sino que el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo, y un equipo de trabajadores de esa dependencia fueron a cada lugar donde los habitantes manifestaban dónde habría el impacto cuando se presentaban fuertes lluvias.

“Y están haciendo trabajos de remediación previos al estado de lluvias y eso es donde los vecinos dijeron eso es realmente lo que queríamos que se hiciera, porque ya se les explicó que la parte del agua que antes iba por ducto que atravesaba un hotel ahora va ser por el otro lado, es la misma cantidad de agua, pero ellos dicen allá hacia abajo que es donde tenemos el problema es donde está trabajando Obras con ellos atendiendo a los vecinos en cada uno de los lugares donde se generaba un conflicto”, continuó Moisés Ríos Pérez.

“Es más trabajo en los lugares donde estaba más bajo y darle solvencia, porque también se hicieron trabajos hacia el Jabalíes, una ampliación que hubo ahí de un lugar como cárcamo que se tiene y eso es lo que están haciendo los trabajos para que se desvíe hacia allá, se supone que con ese trabajo que se hizo por la Santa Rosa, a un lado de Jabalíes y estos otros trabajos que está haciendo el ingeniero Gallardo va dar más cauce a que ya no en el Alarcón se genere tanto (anegamianto)”.

Reiteró que no se está diciendo que no va haber ya inundaciones por el sistema hidrológico como está, pero ya se está resurgiendo y se le está dando atención a todos los vecinos cuando así lo requieran.

Ante el cuello de botella o congestionamiento vial que se presente en horas pico de entrada y salidas a trabajos y escuelas en tramos de la Avenida Óscar Pérez Esdcobosa y laterales del nuevo Paso vehicular Superior en la Carretera Internacional 15, expresó que se ha solicitado al comandante de la Policía de Tránsito Municipal que esté constantemente diseñando rutas para agilizar la circulación vial en ese cruce.

“Nosotros tenemos al encargado de Tránsito que esté constantemente diseñando rutas y logísticas que puedan resolver porque entendemos que ese cuello de botella, a mí me toca agarrarlo, desde los cántaros (en la glorieta de la Avenida Cristóbal Colón) ya se hace un imposible, que da uno vuelta hasta allá en la gasolinera del Venadillo y uno de repente dice por dónde me voy”, explicó.

“Ya vemos que se habituó la gente, pero no deja de ser un taponamiento en el transcurso de las horas de clases y un poquito después de las de trabajo, son dos periodos que ahí están y yo le estoy pidiendo al encargado de Tránsito qué podemos generar, ellos van a medir tiempos, todo y que puedan hacer lo que tengan que hacer”.