MAZATLÁN._ José Carlos González Alarcón, ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra de Mazatlán, denunció que existe un cártel inmobiliario dentro de las filas del Ayuntamiento, que se dedica a la adjudicación de predios, alquiler de inmuebles y cobro de cuotas sobre propiedades de manera irregular.

“El tema está muy grave y hay que ver también por las torres, es increíble que en Mazatlán no estemos denunciando que el mismo tubo de agua y drenaje no se ha cambiado y estás dando permisos para torres, resulta que hay más permisos, porque les están dando luces LED”, mencionó en rueda de prensa el hoy ex funcionario, que fue despedido este martes 7 de marzo por el Alcalde Édgar González.

Ante los medios de comunicación la mañana de este miércoles, González Alarcón señaló a Édgar González Zataráin, actual Alcalde de Mazatlán; a Tonatiú Guerra, director de Bienestar y Desarrollo Social; a Roberto Terrones, director de Vivienda y Tenencia de la Tierra de Mazatlán, durante la administración de “El Químico” Benítez, a quien él reemplazó; a Claudia Magdalena Cárdenas, Síndico Procuradora, a Rafael Padilla Contralor del municipio, a David Torrentera, ex titular de Desarrollo Económico, y a Loar López, actual Secretario de Presidencia, como los principales involucrados en esta serie de irregularidades.

“Yo me voy sobre Édgar, porque yo le informé totalmente a él, aunque le estén dando nombramientos de que es buena persona”, señaló el ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra de Mazatlán.

Pidió a la Secretaría de Hacienda que realice una auditoría al Ayuntamiento por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, señalando que desde la administración de Luis Guillermo Benítez Torres se tienen irregularidades en manejo de los apoyos de vivienda de interés social.

Mencionó que el cártel está fuerte, que se encuentran bajo denuncia y que el Gobernador Rubén Rocha Moya está enterado del caso.

Aseveró que los casos de los que tiene conocimiento son a partir de diciembre, cuando comienza a recibir quejas sobre estas irregularidades por parte de las personas afectadas, por este motivo, hizo un llamado a los medios de comunicación para exhibir todas las denuncias.

Lo que diga me tiene sin cuidado: Alcalde

Ante las acusaciones del hoy ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra, José Carlos González Alarcón, de señalarlo de formar parte de un cártel inmobiliario que se orquesta desde la administración municipal, el Alcalde Édgar González Zataráin dijo que su vida es clara y transparente.

González Zataráin confirmó que despidió a González Alarcón y que el hoy ex funcionario debe comprobar lo que dice y realizar las denuncias correspondientes.

Dijo el Alcalde que él no vende casas ni tienes constructoras, que lo que expuso González Alarcón es mentira y que lo tiene sin cuidado.

Señaló que el ex director de Vivienda tuvo señalamientos con personas externas al municipio, lo que provocó conflicto de imagen y una desatención a sus obligaciones como servidor público.