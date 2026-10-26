Hay compromiso de los tres niveles de Gobierno para que se regrese la paz y la tranquilidad a Mazatlán: Alcaldesa

Tras la reunión que encabezó la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava, con integrantes de sectores productivos el pasado fin de semana en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que hay un compromiso de los tres niveles de Gobierno de seguir trabajando para que se regrese la tranquilidad y la paz a Mazatlán.

“Tuvimos la presencia este fin de semana, el sábado, de nuestra Gobernadora Graciela Domínguez, en donde estuvimos abordando el tema de seguridad con diferentes sectores, con Coparmex y con Canirac y bueno, hay un compromiso de los tres niveles de Gobierno de seguir trabajando para que se regrese la tranquilidad y la paz a Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez este lunes en entrevista.

Estamos comprometidos con la gente de Mazatlán, sabemos de la situación, sabemos lo que está sucediendo, lo reconocemos y estamos trabajando en ello, entonces lo que se comentó en las mesas que tuvimos este fin de semana es que se va a fortalecer el C4 aquí en Mazatlán y vamos a también tener más reforzamiento de seguridad por parte del Gobierno federal, es lo que se está solicitando a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradecemos mucho que se tenga ese apoyo”.

Precisó que en el caso de la reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán se habló de seguridad, de recuperación económica, de turismo y de infraestructura urbana, temas en que dicho organismo está proponiendo ideas, proyectos.

“Y el compromiso de nosotros es trabajar de la mano en esos temas para tener una misma visión y trabajar de manera unificada, en ese sentido yo tuve la oportunidad en Coparmex de compartir con ellos, por ejemplo, en el tema de infraestructura urbana el tema del drenaje que llevamos ya 81 millones de pesos tan solo este 2026 invertidos en el tema de diferentes colectores, subcolectores, de tramos y cambios de drenajes que se están haciendo y que se están trabajando”, subrayó en entrevista.

La Presidenta Municipal añadió que para atender el tema del drenaje se echa mano de los gobiernos estatal y federal a través de diferentes programas.

"En el malecón, que les interesaba saber mucho ese tema, hablamos de que son seis socavones que se tienen a lo largo del malecón, dimos las fechas de cuándo se van a reparar cada uno de ellos, uno ya está totalmente reparado, otro este lunes queda, otros esta semana", reiteró Palacios Domínguez.

"En particular cinco ya van a estar listos con recurso del Gobierno Municipal, muy pronto, y uno de ellos es con Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre) que el fallo sale a finales de este mes y ya se va reparar en noviembre, y el último, que es es el más grandote, está en etapa de contención y en etapa de estudios, en ese sentido vamos a buscar la manera que la construcción de esa reparación sea la más adecuada, de calidad y que sea también una construcción duradera y la más efectiva”.

Recordó que para este último tramo la Gobernadora del Estado está en la mejor disposición de apoyar a Mazatlán, ahorita está en etapa de estudio, ella daba como fecha noviembre para probablemente empezar con la construcción y eso va a quedar totalmente ya arreglado porque se tienen eventos muy importantes en puerta.

“Y lo importante que se tiene que señalar es que la gente sepa que la construcción deberá hacerse de la mejor calidad y también trabajada de la mano de expertos como arquitectos, ingenieros, técnicos, y estoy muy agradecida porque llevamos ya tres mesas de trabajo y han respondido muy bien las escuelas, asociaciones de todo tipo que están dando su opinión técnica para que el malecón quede reparado lo más pronto posible”, reiteró la Alcaldesa.

En el caso de la reunión con las personas agremiadas a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, dijo que ahí se comprometió con ellos en multas y recargos, ver el tema caso por caso.

"Tenemos promociones que se hacen a través de Tesorería y que podemos también ofrecérselas a ellos, hablaron de extensión de horarios, hablaron también de mayor seguridad en horarios nocturnos en operativos que se hacen de bares", expresó Palacios Domínguez.

"Por supuesto que lo tomamos en cuenta porque lo que queremos es que se tenga una vida dinámica, una actividad tranquila para que le vaya bien a los restauranteros, a los empresarios, a toda la gente que se dedica a este sector y va a haber apoyos para ellos, y vamos a continuar con las mesas de trabajo puntuales para buscar llevarles esos beneficios".