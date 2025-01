Hay condiciones para celebrar el domingo elección de síndicos y comisarios en Mazatlán: Alcaldesa

Sí existen las condiciones de seguridad para que el próximo domingo se realicen la elecciones de síndicos y comisarios en Mazatlán, el Ayuntamiento no interviene en las mismas, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Por supuesto que sí (existen las condiciones de seguridad), se van a realizar este próximo domingo las elecciones, prevemos que se van a realizar con paz y con tranquilidad para que todas las mazatlecas, mazatlecos de la zona rural salgan a elegir a sus síndicos y comisarios y se va a realizar este próximo domingo”, añadió Palacios Domínguez.

“Estamos ya desde ahorita en esta semana que se está llevando la campaña (con operativos de seguridad), todo ha sido con tranquilidad y pues el domingo esperemos que sea de igual manera, vamos a estar muy pendientes, estamos recibiendo mucho apoyo, ahorita hemos trabajado en las Mesas de Construcción de Paz los tres niveles de Gobierno para garantizar la tranquilidad de la elección de síndicos y comisarios y de toda la fiestas que se tienen”.

A pregunta expresa sobre que hace tres años no se realizaron las elecciones en El Recodo por denuncias de amenazas, la Presidenta Municipal expresó que actualmente no hay problemas de ese tipo, se registraron las planillas con tranquilidad.

“Ahorita están realizando sus campañas y el domingo van a ejercer su voto las mazatlecas y los mazatlecos de la zona rural y vamos a tener a los síndicos y comisarios y estoy segura que quienes resulten ganadores, por mi parte, por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, vamos a trabajar con todos ellos para que se siga desarrollando la zona rural de nuestro Mazatlán”, reiteró.

Ante denuncias públicas previas de presuntos apoyos por parte del Gobierno para incidir en la elección, Palacios Domínguez dijo que el Ayuntamiento está apoyando a las y los mazatlecos en la zona rural como lo marca la ley.

“Estábamos en nuestro derecho de hacerlo porque no estaban en campaña todavía, ya una vez que inició la campaña de síndicos y comisarios la instrucción que yo les he dado a todas las directoras y directores del Ayuntamiento de Mazatlán es que no esté participando activamente en la campaña, nosotros antes, previo a que empezara la campaña estuvimos llevando diversos apoyos porque así lo propusimos desde el día uno que iniciamos nuestra administración”, continuó.

“Entramos nosotros al Ayuntamiento y empezamos a hacer un recorrido por todas las sindicaturas de Mazatlán porque es nuestro propósito que se siga desarrollando la zona rural, eso era el motivo principal de estar recorriendo, de ayudar a todas las y los mazatlecos que habitan ahí en esa zona rural y bueno, nosotros estábamos apoyándolos porque así nos lo propusimos desde campaña hacerlo y ahora que ya iniciaron las campañas de síndicos y comisarios por supuesto que nosotros no estamos interviniendo y es mi instrucción para los compañeros directoras y directores que no lo hagan porque se tiene que respetar la campaña y la elección y eso estoy muy vigilante de que se haga”, afirmó.