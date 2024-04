MAZATLÁN._ El Diputado local de Morena, Juan Torres, informó que ya hay denuncias contra el contralmirante en retiro Mariel Aquileo Ancona Infanzón, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán, por el tema de la construcción de la tirolesa en el Faro de Mazatlán.

”El abogado ya me hizo la denuncia, es una denuncia en contra de quien haya firmado, porque resulta que ahora se están echando la bolita, aunque el contralmirante asumió la responsabilidad completamente de él, él declaró que nadie ha hecho, la, porque se decía que se había hecho la Manifestación de Impacto Ambiental, no es cierto, y él mismo lo dijo, no, no, y yo no necesito que nadie me lo apruebe”, afirmó Torres en reunión la mañana de este sábado en el Jardín Botánico del Cemaz, en defensa del Cerro del Crestón o el Faro de Mazatlán.

”Este cabr... cree que todavía trae las barras de la Armada, pues se equivoca y aunque fueron, sí, ahorita ningún funcionario ni alto ni mediano ni abajo tiene derecho a la impunidad y a violar las leyes generales y federales y la Constitución de nuestro País”.

En la reunión recalcó que las denuncias van en contra de Ancona Infanzón.

”Entonces las denuncias van en contra principalmente de él, él dice yo soy responsable de ésto, buenos vamos a haber hasta dónde llega tu responsabilidad y a dónde llega tu culpa por violar las leyes del País”, señaló.

“Van dos, una denuncia por el hecho de hacerla, y otro es ampararnos para que se pare la obra y también una acción social donde podamos manifestarnos en el Faro”.

”Este contraalmirante manifesta una ignorancia o una prepotencia como militar de la Armada y cree que es el último poder, este amigo está viviendo momentos históricos muy completamente diferentes a las leyes, ya no está en el PRI el amigo, él está en otros tiempos, que se atenga a las consecuencias con los hechos y las declaraciones que está haciendo ante la prensa”.

El pasado sábado 6 de abril, Ancona Infanzón informó que fue la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán quien otorgó el permiso de construcción de la tirolesa que irá del Cerro del Crestón o Faro al Cerro del Vigía, confirmó el director general de dicha dependencia, contralmirante en retiro Mariel Aquileo Ancona Infanzón.

”Toda la parte donde está el Cerro del Crestón es parte del recinto portuario de Mazatlán, si es recinto portuario entonces las autorizaciones son federales, yo doy la concesión, lo mando a la Dirección de Puertos (de la Secretaría de Marina Armada de México) a la Ciudad de México y en México estudian, yo mando todo para allá, una vez que está se hace”, enfatizó ese día el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán.