MAZATLÁN._ Existen elementos suficientes para que en su momento el juez finque alguna sanción al ex Alcalde de Mazatlán “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres y a ex funcionarios de su administración por las denuncias que se han presentado en su contra, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

Precisó que hasta el momento a Benítez Torres se le han dictado tres vinculaciones a proceso, una de ellas por la compra de vehículos para rifarlos el Día de las Madres del 2022, otro por la adquisición directa de 198 luminarias por 34.9 millones de pesos y la tercera por el contrato para la adquisición de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting por 400.8 millones de pesos.

“La vinculación a proceso es que el juez encontró elementos como para determinar que sí existen elementos que constituyen un delito, ahí depende también de la Fiscalía de qué es lo que le va aportar al juez (durante el proceso) y demostrarle al juez que efectivamente tienes todos los elementos para que demuestren que se cometió un delito”, añadió Rojo Navarro en entrevista.

“Entonces con base en el expediente que tenga la Fiscalía y las pruebas y todo lo que pueda aportar pues ya el juez determinará que efectivamente, desde mi punto de vista es que sí hay los elementos suficientes para que en un momento dado el juez les finque una sanción, pero ya va depender del proceso”.

Agregó que en el caso del OCM presentó seis denuncias contra el ex Alcalde de Mazatlán por seis contratos, todos por adjudicación directa para la adquisición de luminarias a la empresa Azteca Lighting.

“Son 6 contratos que en total nos dan 545 millones y por la compra de 2 mil 948 lámparas, el primer contrato se dio en el 2020 y fue para ponerlas en la avenida Rafael Buelna, desde El Valentino hasta la Carretera Internacional, el segundo contrato se dio en abril del 2021 por 82 lámparas por 14.5 millones y esas se instalaron en la avenida Camarón Sábalo, desde el hotel El Faro hasta la glorieta de avenida La Marina”, precisó Rojo Navarro.

Añadió que el tercer contrato se dio en septiembre del 2021, fue por 130 lámparas por 23.2 millones de pesos, las cuales se instalaron en las avenidas La Marina y Sábalo Cerritos, de la glorieta que está frente al Paseo del Palmar hasta la glorieta frente al hotel Torres Mazatlán.

El cuarto contrato se dio el 22 de septiembre del 2021 y fue por 281 lámparas por 49.7 millones de pesos, las cuales se instalaron en la avenida Sábalo Cerritos, de frente al hotel Torres Mazatlán hasta la Playa Cerritos, y el quinto contrato fue el de las 198 lámparas por el cual ya los vincularon a proceso, el cual se formalizó en octubre del 2021 ya estando próxima a terminar la primera administración de Benítez Torres, por 34.9 millones de pesos.

“Y en marzo de 2022 se dio la de 2 mil 139 (lámparas) por los 400.8 millones que también por esas ya están vinculados a proceso tanto el ex Presidente Municipal como los que estaban en el Comité de Adquisiciones”, reiteró el director del OCM.

Expresó que el que al principio se pospusieran varias veces las audiencias judiciales en las demandas en contra de Benítez Torres posiblemente fueron estrategias de la defensa de dicho ex funcionario público para alargar el proceso.

“Pero afortunadamente se logró llevar la audiencia y pues el juez encontró los elementos suficientes para determinar la vinculación a proceso, ahora hay que esperar la siguiente etapa procesal para ver qué aporta la Fiscalía (General del Estado) para afianzar esas acusaciones que hizo y qué aporta también la defensa”, continuó el entrevistado.

“Con base en eso el juez determinará si les finca o no les finca alguna sanción”.

En las denuncias por los demás contratos la autoridad judicial deberá determinar si hay o no elementos para vincularlos a proceso, dijo.

“Sí porque el procedimiento fue exactamente el mismo, en los 6 contratos fue un procedimiento espejo desde el primer contrato que se dio en el 2020 en la Rafael Buelna hasta el contrato de los 400.8 millones de pesos el procedimiento fue exactamente el mismo, fue por adjudicación directa por excepción de la licitación infringiendo la misma normatividad en todos los procesos”, subrayó Rojo Navarro.

“Entonces para mi punto de vista los 6 contratos sí tienen elementos suficientes como para que también se les vincule algún proceso”.

Reiteró la exhortación a la Auditoría Superior del Estado porque la parte del procedimiento penal que está teniendo la Fiscalía General del Estado en atención a una denuncia que la propia ASE puso ante ellos por los temas.

“Pero lo que le toca a la ASE es terminar con las investigaciones de esas seis denuncias que pusimos nosotros desde el Observatorio Ciudadano (de Mazatlán) por cada uno de los contratos que ya te mencioné porque hasta ahorita las respuesta que a nosotros nos han dado, le estamos dando seguimiento periódicamente, les estamos preguntando a la ASE que cómo van en esa investigación y nos dicen lo mismo: que están investigando”.

Además de Benítez Torres, también ya fueron vinculados a proceso como probables responsables del delito de desempeño irregular de la función pública el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Javier Lira González; el ex Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga; el ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura y el ex director de Obras Públicas Municipales, José Daniel Tirado Zamudio.