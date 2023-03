En el País hay un déficit de vivienda de interés social porque no hay tierra que tenga un valor que sea rentable para los desarrolladores, además México se debe preparar con infraestructura básica y las universidades deben tener carreras que estén formando personas aptas para todas las empresas que se van a instalar, dijo el presidente nacional de la AMPI,Ignacio Lacuza Magaña .

“El sector inmobiliario es muy dinámico y algo que yo siempre puntualizo es que no pueden ubicar al sector inmobiliario solamente en vivienda, sino también hay que tomar en cuenta la parte industrial, la parte comercial, en ese sentido por ejemplo en la parte habitacional en lo que respecta al interés social hay un déficit”, añadió.

“Hay un déficit porque no hay tierra que tenga un valor que sea rentable para los desarrolladores, ahí hay un déficit importante, en todos los estados que yo he visitado en este momento en la República Mexicana, sobre todo el Infonavit nos ha manifestado que hay muchos créditos que no se han podido otorgar por la falta de vivienda”.

En el caso de viviendas medio residencial y de lujo también se mueven porque hay trabajadores que tienen acceso a ese tipo de beneficios y no es una vivienda de interés social sino un caso como Nuevo León.

“Y también comentarles que hay más o menos como un 3 por ciento de bodegas listas para recibir a algunas empresas, pero la República se debe de preparar en varios aspectos, primero en la parte de la infraestructura que es muy importante que deba de tener todo lo que es servicios de electricidad, de agua potable y de drenaje”, recalcó el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

“Y también algo muy importante que a veces dice se va venir una empresa, pero debemos de prepararnos también las universidades, las universidades deben de tener carreras que estén formando personas aptas para todas aquellas personas que se van a instalar, no es que haya rezagos, simplemente es que tenemos que prepararnos, es decir, si ya sabemos cuáles son las áreas en donde son aptas para que estas empresas se instalen y nosotros debemos ir viendo y nosotros le hemos denominado en binomio perfecto”, añadió.

Precisó que dicho binomio está integrado por la autoridad y la sociedad civil organizada como lo es la AMPI que tienen que estar de la mano para que el producto final de un excelente resultado para sociedad y para las empresas.

Lacuza Magaña sostuvo la mañana de este jueves una reunión privada con el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, para invitarlo este viernes a la toma de protesta de los integrantes de la nueva mesa directiva de la AMPI en Mazatlán y al Congreso Nacional que esa agrupación realizará en este puerto en octubre del presente año.