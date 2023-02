En entrevista y en su mensaje en Tercer Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de la Armonización y Aplicación del Protocolo Alba, que se realiza este martes en el Centro de Convenciones en Mazatlán, informó que durante muchos años se negó la existencia de esta crisis y eso llevó a que se abandonara el establecimiento de políticas, de infraestructura, de desarrollo de recursos humanos para identificar a las personas sin vida y no solamente se está haciendo un esfuerzo de carácter local y regional para revertir esta situación.

”Queremos convocarlos a que nos ayuden a revertir esta situación porque en muchas ocasiones encontramos cuerpos y no les logramos dar identidad y al no lograrles dar identidad los privamos del derecho a regresar en condiciones dignas con sus seres queridos y para ello estamos tomando otro tipo de acciones, la construcción de Centros de Resguardo y Preparado de los Cuerpos, el desarrollo de infraestructura para la identificación humana con Centros Locales y Regionales de Identificación”, informó el también ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México.

”Con un Centro Nacional, con laboratorios de alta especialidad como el que recientemente hace un mes inauguramos el Equipo Nacional de Medicina Genómica con la tecnología de punta y personal calificado para tomar la serie de análisis de muestras complejas, pero necesitamos una base de datos genérica que nos permitan que los cuerpos que hemos recuperado puedan ser identificados”.

Por ello dijo que se está haciendo una campaña en cada uno de los estados de la República para la toma de muestras genéticas y se va iniciar en Sinaloa el próximo 24 de febrero y el 25 será en Los Mochis, el 26 en Guasave, el 27 y 28 en Culiacán y el 2 y 3 de marzo en Mazatlán.

También manifestó que las sinergias que se han establecido entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal abona de manera muy importante en enfrenatr la grave crisis que se tiene en el país en materia de derechos humanos, la herencia más dolorosa que se encontró al inicio del actual Gobierno Federal.

”Y que no solamente hemos asumido su existencia, su gravedad y su magnitud, sino que estamos tomando las medidas para revertir esta situación y más en un estado como Sinaloa que si duda alguna puede convertirse, se está convirtiendo en un referente muy importante para la instrumentación de políticas públicas que permitan la coordinación y el trabajo conjunto entre distintos órdenes de Goberno”, continuó Encinas Rodríguez.

Recalcó que una de las principales indicaciones y problemas que se hen enfrentado para tener éxito en las políticas de prevención y combate al delito y en las políticas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos ha sido la falta de coordinación institucional.

”Y el encontrarnos hoy reunidos con la señora Fiscal General de Justicia del Estado, con el equipo del Gobierno de Sinaloa, con el señor Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, la titular del Sistema DIF en el estado, con todas y todos ustedes representantes no solamente de las comisiones estatales de Búsqueda sino también de fiscalías de los estados da cuenta no solamente de la existencia de esta voluntad de caminar juntos y de manera coordinada”, reiteró.

”Sino de entender que el combate a la violencia, el combate a las violaciones de los derechos humanos debemos de asumirlo como una acción conjunta del Estado Mexicano sin distingo de las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, de la autonomía de las fiscalías o de las responsabilidades de cada uno de los poderes tanto legislativo como judicial en los estados y en el País”.