Hay escuelas en tan malas condiciones, que no podrán volver a clases presenciales en enero: SEPyC

En Sinaloa hay escuelas en tan malas condiciones, que no podrán volver a clases presenciales en enero, reconoció Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado.

La funcionaria estatal explicó que en total en la entidad hay 500 planteles educativos con problemas para intentar volver a las aulas, como lo es la falta de luz, drenaje y agua, cosas necesarias para que vuelvan los niños a clases, sobre todo en una actualidad donde los protocolos sanitarios son necesarios debido a la pandemia de Covid-19.

“Estamos haciendo los esfuerzos para buscar que la gran mayoría, sabemos que no todos lo van a poder hacer, puedan regresar a clases presenciales en enero ¿por qué decimos que no todos? Porque reconocemos que hay planteles en los que hay un deterioro en los que no se puede regresar a clases, pero estamos buscando que los que tienen problemas menores, puedan rehabilitarse durante este mes, y puedan estar en condiciones de regresar”, señaló.

“Estamos ahorita en precisión 500 planteles en sus diversas problemáticas, entre esos 500, tenemos detectados que alrededor de 300, tienen entre uno o dos problemas ¿Cuáles son esos problemas? O no tienen agua potable, o tienen problemas de servicios sanitarios, o no tienen luz, o tienen problemas de drenaje, o no tienen lavabos y en eso nos estamos focalizando, y estamos realizando el diagnóstico de cuáles tienen problemas mayores”, agregó.

La ex Diputada local sostuvo que para el 2022 el Gobierno del Estado reorientará 100 millones de pesos más para la rehabilitación de planteles educativos en la entidad, que junto a los otros 100 millones de pesos del programa federal ‘La Escuela es Nuestra’, ascenderán a 200 millones de pesos.

“Hay un compromiso con el Gobernador del Estado, que adicional a lo que se ha venido atendiendo históricamente en infraestructura, se va a destinar una cantidad muy importante, se está hablando de 100 millones por parte del Estado, para sumarlo a los otros 100 millones que da la Federación en el programa ‘La Escuela es Nuestra’”, detalló.

“Ese es un apoyo que no existía es una reorientación presupuestal que está haciendo el mismo Gobierno del Estado para poner énfasis en el interés que se tiene en recuperar la dignidad de las escuelas en nuestro Estado”, añadió.

“Es un programa especial, ustedes saben que la Escuela es Nuestra lo opera directamente lo ejecuta Bienestar, estamos en coordinación con la nueva Secretaría, en este caso en Sinaloa, y vamos a operarlo de manera conjunta, nosotros tenemos una parte ahí, sin embargo ellos ya en la ejecución, ustedes saben que se hace a través de los padres de familia, y por primera vez este programa va a existir con programa estatal, y estamos enfocados en los próximos días en las reglas de operación, pero esta es una gran noticia porque esto va a venir a atender las grandes necesidades del deterioro de la infraestructura que estamos encontrando”, profundizó.