Ante la reciente carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, resaltó la incertidumbre generada por el tema y manifestó que hay más dudas que respuestas.

Enfatizó en la importancia de que las autoridades ofrezcan aclaraciones puntuales sobre los hechos.

“Está muy enrarecido el tema. Hay más dudas que respuestas, nosotros obviamente lo que deseamos es que se den respuestas puntuales, que se aclare realmente qué fue lo que pasó”, dijo el líder de MC en Sinaloa.

Refrendó su confianza en las fiscalías y aseguró que estas instituciones realizar un trabajo serio y responsable.

Subrayó que este tipo de acontecimientos no solo afectan la imagen de Sinaloa a nivel internacional, sino también impactan en las inversiones en la región, algo que consideró preocupante.

“Este tipo de acontecimientos afectan mucho la imagen de Sinaloa en el exterior y obviamente hay que decirlo, afecta en el tema de las inversiones, afecta por todos lados”, declaró Torres Félix.

“Yo le doy el beneficio de la duda a la Fiscalía para que haga un trabajo serio, objetivo, responsable y deslinde responsabilidades”, agregó.

El líder de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a la unidad, evitando divisiones y enconos, y urgió a las autoridades a responder a las interrogantes que la sociedad tiene.

Además, lamentó que Sinaloa esté en el centro de la atención mediática por motivos negativos, en lugar de celebrar logros como el del boxeador Marco Verde, quien recientemente ganó una medalla de plata en las olimpiadas.

“Han sido días muy difíciles, han sido días tristes para Sinaloa, que Sinaloa esté en el tema a nivel nacional e internacional y no sea por notas positivas desafortunadamente; incluso aquí una nota que deberíamos estar dándole vuelo es la de Marco Verde, quien ganó una medalla en las olimpiadas y se vea opacado por temas de seguridad”, manifestó.

El ex Alcalde de Culiacán expresó su deseo de que el Gobierno y la Fiscalía aclaren las dudas existentes y que Sinaloa vuelva a ser noticia por razones positivas, dejando atrás los temas de inseguridad que han opacado los logros de la región.

MC será una oposición responsable, dice

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa reafirmó el compromiso de su bancada de ser una oposición seria y responsable. Torres destacó que su partido apoyará iniciativas que beneficien a la ciudadanía y rechazará aquellas que no contribuyan al bienestar de las familias sinaloenses.

“El compromiso de la bancada naranja es ser una bancada seria, una oposición responsable, una oposición que le sirva a la gente, una oposición que reconozca cuando el Gobierno haga las cosas bien, pero también seremos una oposición que señale cuando el Gobierno de los tres niveles, tanto estatal, municipal o federal, no cumpla en dar respuesta favorable a la sociedad, en este caso de Sinaloa”, destacó.

Subrayó que van dispuestos a reconocer los aciertos del Gobierno, pero no dudarán en señalar sus fallos en todos los niveles, ya sea estatal, municipal o federal, siendo su principal preocupación los temas de seguridad, educación y salud, que, según él, necesitan atención urgente.

Dijo que Movimiento Ciudadano se comprometió a mantenerse congruente con sus principios y a defender los intereses de los ciudadanos, asegurando que no se dejarán influenciar por intereses ajenos y que trabajarán para asegurar más obras e inversiones en Sinaloa.

Además hizo un llamado al Gobierno estatal y federal para mejorar la gestión y no limitarse a elogios sin acción concreta.

”Se ocupan más obras aquí, se ocupa más inversión, se ocupa tanta cosa. Ocupamos que el Gobierno del Estado sea mejor gestor y ocupamos que el Gobierno Federal, que no nomás venga a echarle porras aquí al Gobierno del Estado, sino que también deje dinero para obras”, dijo.

‘La UAS no es propiedad del Rector ni de las autoridades universitarias’

Ante el cuestionamiento de si el partido Movimiento Ciudadano aprovechará los conflictos y polémicas en los que se encuentra el Partido Sinaloense para convertirse en la oposición fuerte en Sinaloa, Torres Félix señaló que el PAS no fue oposición de Morena y solo existía conflicto por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“De ser la oposición más fuerte, está en veremos, porque no hay que olvidar que el PAS le ayudó a Morena a llegar al poder. El problema eran problemas muy específicos y donde se dio la oposición fue por el control de la UAS”, expuso.

”Siempre lo he dicho y ahí están mis declaraciones, mis vídeos en el año 2021, que la UAS no es propiedad del rector ni de las autoridades universitarias. La UAS es propiedad del pueblo de Sinaloa y la UAS no puede estar ligada como está actualmente a un partido político”, recalcó.

Finalmente condenó el hecho de que una universidad pública autónoma tenga vínculos con un partido político, ya que eso afecta a la academia.