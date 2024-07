Tras los abusos policiacos en los últimos días en Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin insistió que hay policías mañosos y que el grupo táctico debe desaparecer, ya que solo crean problemas, como el ocurrido la tarde del pasado martes en la Colonia Lomas del Ébano, donde hasta el director de esa corporación, Pablo Ramírez, encabezó el “operativo”.

”Yo le doy vuelta en otro sentido, yo creo que está saliendo a la luz pública porque la gente se está animando, lo mañoso siempre lo han tenido (los policías), yo insisto, ayer se lo decía a algunos compañeros, no es que se hayan echado a perder de ayer para acá, no, la actitud de ellos es indebida”, señaló el Alcalde ante reporteros en la Colonia Presas del Valle, la mañana de este jueves en Mazatlán.

”Resulta que la gente, les agradezco, se está animando a denunciar, pero hoy como la denuncia ha escalado muy fuerte, eso nos ayuda a nosotros para que se ponga un alto definitivo a este tipo de policías. Y proceda como tiene que procederse, con el procedimiento para las bajas, con el procedimiento para las sanciones debidas, con procedimientos, con los procedimientos”.

El Alcalde dijo que deben apurarse para hacer los procedimientos correctos.

”Ahorita tenemos reunión con Rafa Padilla, para eso son los procedimientos administrativos, para que después no te ganen las demandas, si los castigan, si los sancionan, entonces lo que tenemos que hacer es apurarnos”, dijo.

”Estamos ahorita en el tema de quitarles, a todos, todo el mundo debe andar con el rostro descubierto, nadie tiene que andar con el rostro cubierto, estamos trabajando en eso, consultando con la Secretaría Pública del Estado, con el Secretariado de Seguridad Pública, con Jenny del Rincón, precisamente para que no exista este tipo de policías, en algunos lugares pues habrá de existir este grupo de reacción contra el crimen organizado, pero la policía es preventiva, no tiene qué ver con confrontaciones, con el tema del crimen organizado, es un tema preventivo, entonces hay que desarticular ese grupo táctico”.

Ante las declaraciones tanto del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, como del director de esa corporación, Pablo Ramírez, de que justifican el uso de la capucha, el Alcalde insistió que hay que buscar cómo desaparecer esta policía y que no se usen las capuchas.

”Es lo que te digo, tenemos que hacerlo junto con el secretariado, con la secretaría de seguridad pública, porque sí existan los programas, existen de toda la vida, pero te dijo hay que buscar cómo quitarlos, si estuviera en mí la decisión ya lo hubiera hecho, porque él te lo dice con justa razón Othoniel, él te lo dice porque está sustentado en el tema, pero para mí yo creo que no requerimos estos policías en Mazatlán, son los que nos dan problemas, son los que hacen retenes, son los que hacen prácticamente los problemas, estos, siempre, si te fijas tienen que ver con el grupo de reacción”, afirmó el Alcalde de Mazatlán.

Al ser cuestionado de que si hay dos grupos asignados a policías, uno con el Secretario y otro con el director, el Alcalde respondió que el Secretario Jaime Othoniel no trae gente que utilice pasamontañas.

”Nadamás hay uno (grupo táctico), el Secretario no trae gente con pasamontañas, yo los saludo, conozco el nombre de ellos, el Secretario no trae gente encubierta, solamente el director (Pablo Ramírez) y más que el director ese ese grupo, no necesariamente el director con ellos, es un grupo que está ahí, y digo, insisto hay que luchar para que no exista ese grupo”, dio a conocer.

Policía de Capta eran de asaltantes: Alcalde

El Presidente Municipal, Édgar González Zataráin, recalcó que la policía Capta eran de asaltantes y luchó hasta desaparecerla.

”Así como luché para que no existiera la policía de Capta, recuerdas, la policía de Capta eran asaltantes, prácticamente se peleaban por ser parte de la policía de Capta, porque eso les generaba muchos recibimientos por ahí, en el tema de los turistas, ya la desaparecimos”, señaló.

”Sí tenemos Policía Turística en el Centro Histórico, en donde llegan los barcos, pero no necesariamente ponerles un nombre específico para que no se sientan ellos de alguna plaza o de algún lugar de ahí, yo creo que ahí hay que insistir, este tema lo traemos desde el inicio de la administración, no desistir hasta que esto se corrija”.

González Zataráin afirmó que él ha defendido policías cuando han sido agredidos.

”Yo he defendido policías cuando han forcejeado, cuando han golpeado a policías, como sucedió en algunas partes del malecón, en algunos los vi en videos, donde prácticamente le jalaban el pelo a una policía, donde golpeaban a un policía, yo he salido en su defensa, porque haber, están haciendo lo suyo, pero ahí es distinto a este caso de este martes, sí, en esos casos yo soy, tampoco podemos hacer porque luego la gente se crece, ahora no van a poder tocar a nadie porque luego te sacan en video, hay que mantener el orden, yo hablo de este caso en específico”, sentenció.