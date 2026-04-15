Hay que buscar que próximas temporadas sean mejores, convoca Alcaldesa de Mazatlán a Intercamaral

“Vamos por más”, respondió la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez a quejas de que el periodo vacacional no fue como señalan cifras oficiales.

La Presidenta Municipal fue entrevistada previo a la reunión que sostuvo con integrantes de la Intercamaral de Mazatlán, quienes le recordaron temas pendientes de seguridad, movilidad y de planeación urbana.

El encuentro fue convocado en seguimiento al compromiso que les hizo de realizar mesas de trabajo para analizar dichas temáticas que tienen que ver con el avance y simplificación del desarrollo de cada sector económico de la ciudad.

Ante las cifras dispares que se dieron entre las oficiales que la propia Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna dieron con la de empresarios sobre el recuento del periodo vacacional que no llenó Mazatlán, la Alcaldesa les anunció que va a ir por más.

”Vamos por más, vamos por más, es parte de los compromisos que queremos hacer aquí. Hay que buscar que las próximas temporadas sean mejores, que le vaya bien a toda la gente, taxistas, aurigueros, a los comerciantes, changueras, empresarios y a toda la gente y restauranteros. Queremos que les vaya bien, que el bienestar se sienta en cada rinconcito de Mazatlán, es nuestro propósito y es nuestro deseo”.

Les anunció que habrá mayor coordinación y en equipo por el bien de Mazatlán en el tema turístico para lo que solo adelantó tener planes de los que próximamente hablará.

La Presidenta Municipal asistió a la reunión de la intercamaral en seguimiento al compromiso hecho con ellos en diciembre pasado para analizar diversos temas como la seguridad, movilidad, planes de crecimiento, obras importantes para la ciudad y buscar la colaboración de los tres niveles de Gobierno de la iniciativa privada porque son ellos quienes generan empleos y ver cómo se les pueden acompañar y facilitar para su desarrollo.

Incluso, habló de ponerle fechas de trabajo agendadas.

“Poner fechas, porque son mesas de trabajo que quedamos de sentarnos a hablar de temas específicos de seguridad, de desarrollo urbano, en promoción turística y ahorita esperemos sea productiva la reunión para determinará las fechas porque es muy importante para nosotros su opinión y participación y mejore todo”.

Palacios Domínguez aseguró que siempre está dispuesta y tomando en cuentas las opiniones del sector empresarial y para el resto de la población como Gobierno de la gente.

“Siempre lo hemos dicho que es el Gobierno de la gente, donde salimos cada miércoles a escuchar a toda las personas de viva voz de Mazatlán y desde luego es importante para nosotros la Intercamaral y todos los sectores productivos que nos den también sus experiencias y venimos a escuchar, colaborar y hacer compromisos”, resaltó.

Francis Cázares Olivares, presidenta de Canaco Mazatlán, adelantó que hay varios temas pendientes que deben acelerarse no solo como el de atender la inseguridad de los 19 meses que han afectado a la economía local, sino la escasa planeación urbana y el de la movilidad.