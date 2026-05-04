’Hay que darle un voto de confianza’: Colegio de Abogados sobre Gobernadora interina de Sinaloa

Tras la licencia de Rubén Rocha Moya y posterior nombramiento de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina de Sinaloa, en el Colegio de Abogados Genaro Estrada Félix de Mazatlán, piden se dé un voto de confianza para la nueva Mandataria de cara a las distintas situaciones que enfrenta hoy el Estado.

Como presidente del Colegio, Martín Morales Acuña, comentó que Bonilla Valverde cuenta con la preparación y conocimientos para desempeñar un buen trabajo al frente del Gobierno; sin embargo, también reconoce que la ex Secretaria General de Gobierno no cuenta con una gran experiencia, por lo que solo el tiempo dirá si fue una buena decisión o no.

“Hay que darle el voto de confianza atendiendo a que no está políticamente señalada de actos previos de corrupción o algún mal manejo en la función pública. Es una mujer preparada y que tiene conocimientos y capacidad, más no la experiencia como tal; pero pues hay que darle el voto de confianza”, dijo Morales Acuña.

”Sabemos lo que está pasando aquí en Sinaloa en cuanto a los índices de violencia, de robos y delitos que más han sido día con día avanzando e incrementándose, pero pues hay que dejarla trabajar y el tiempo dirá si lo hace bien o lo hace mal; y qué tanta experiencia tuvo para llegar a realizar la encomienda que es un tanto delicada en esta situación que está viviendo el Estado de Sinaloa”.

Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada como Gobernadora interina el sábado por el Congreso de Sinaloa, lo cual ha levantado diferentes opiniones de la oposición.

El propio PRI en Mazatlán ya declaró que no daban el visto bueno a la decisión por considerarlo una imposición del grupo en el poder.

En el Colegio de Abogados Genaro Estrada Félix opinan que la licencia de Rubén Rocha Moya del cargo de Gobernador tiene que completarse apegada a derecho y con todos las facilidades para que la Fiscalía General de la República haga las investigaciones; pero siempre bajo el lineamiento de presunción de inocencia.

“Partiendo sobre la legalidad de la licencia, pues obviamente está apegada a derecho. Es una voluntad propia que lo hace el Gobernador, el Alcalde y los demás personajes involucrados en el tema para efecto de ellos mismos someterse a cualquier investigación del orden federal, para efecto de deslindar o sancionar algún tipo de conducta”.

“Ahorita más que nada hay que esperar para que la Fiscalía General de la República, en el ámbito obviamente federal, haga uso de sus facultades para efectos de investigar a estas personas que están señaladas desde el extranjero; obviamente respetando todos los lineamientos de presunción de inocencia, su derecho a una adecuada defensa y todo lo que conlleva como cualquier ciudadano”.

Asimismo, señaló que que dichas investigación por parte de la Fiscalía deben realizarse de forma autónoma, sin tomar en cuenta posiciones políticas de algún partido que pudieran llevar posible línea de actuación.

Al mismo tiempo que se vigilen los principios del buen derecho y un manejo transparente.

Indicó que en caso de que Rubén Rocha Moya no regrese a ocupar el cargo por una u otra razón, el Congreso de Sinaloa tendría que sesionar para ratificar a Yeraldine Bonilla o nombrar a alguien más como Gobernador o Gobernadora, esto, bajo una propuesta del Congreso del Estado.