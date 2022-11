Hay que defender la democracia con nuestras vidas: Roberto González

MAZATLÁN._ Hay que defender al Instituto Nacional Electoral y a la democracia con la vida, afirmó Roberto González Gutiérrez, militante del Partido Acción Nacional.

El ex dirigente del blanquiazul en Mazatlán se manifestó en contra de la reforma que se plantea desde la Presidencia de la República para el INE, y acompañó a los mazatlecos inconformes a la marcha que se realizó por el malecón del puerto.

“Muchos mexicanos y mexicanas perdieron la vida por defender la democracia, y lo menos que podemos hacer los que hoy estamos aquí, es defenderla con nuestras vidas, porque dice un dicho y lo decía ‘Maquío’: solamente vale pena vivir por lo que se está dispuesto a morir”, mencionó.

El panista sostuvo que en este proceso la participación social ha sido clave, por lo que ponderó el valor de las asociaciones civiles que se han manifestado en contra de adecuar al órgano garante en materia electoral en México, pero recalcó que se manifestaría en calidad de ciudadano.

“Hoy vamos a marchar, vamos a levantar la voz de manera pacífica, los y las ciudadanas, de Mazatlán, de Sinaloa, de México, para defender al INE y yo quiero hacer un reconocimiento a las distintas asociaciones de la sociedad civil, como el Frente Cívico Nacional, como el Sí por México, como el Va por México, unidos, todas las ciudadanas y ciudadanos libres de México, que nos están exigiendo a los partidos políticos en favor de los ciudadanos y dejemos los intereses de los partidos de lado”, señaló.

“Hoy yo me sumo como ciudadano, me quito la cachucha del PAN para que como ciudadano, estar caminando con los ciudadanos, sin protagonismos, sin sacarle raja política, para defender lo más valioso que tenemos, yo en mi vida tengo una hija de cinco años, y yo no quiero dejarle un País autoritario”.