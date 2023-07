“Yo veo que es un buen método, yo creo en la competencia, la competencia nos hace crecer, nos hace sacar lo mejor de nosotros, pero eso no quiere decir que además no vamos a ir unidos, vamos a estar unidos, pero también estamos compitiendo ahora, ...realmente al final del día esta es una decisión que estará en manos de los ciudadanos porque después de los debates habrá dos métodos, habrá una encuesta nacional, una encuesta de opinión y habrá también una especia de elección”, continuó.

El valor de la calificación es 50 por ciento la encuesta, 50 por ciento la elección, por lo que en su caso está trabajando para ganar las dos, pero también al final del día se someterá al veredicto de la gente, pues cree en la democracia, cree en los ciudadanos y son los ciudadanos los que van a tomar la decisión final de quién encabece el Frente Amplio por México.

A pregunta expresa ante señalamientos que han hecho integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional sobre que el proceso del Frente Amplio por México es una copia del de ellos, el también ex Secretario de Turismo federal e hijo del ex Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, aseguró que ojalá la parte oficial hubiera tenido esta imaginación.

“No es una copia, ojalá hubieran tenido ellos esta imaginación, allá no debaten, allá los ciudadanos no van a participar, dicen que es una encuesta, pero todo mundo sabe que la encuesta será lo que diga el Presidente, entonces no se parecen nada los dos métodos y por eso este es el que está llamando la atención (el del Frente Amplio por México), el otro está muy aburrido”, subrayó el también ex director de la Financiera Rural y del Banco Nacional de Comercio Exterior.

“El método es el que se escogió y siempre quienes apoyábamos este método iba a ser el que nos iba permitir emparejarnos, igualarnos, porque ellos (Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México) llevan mucho tiempo de estar promocionando a sus aspirantes, o sea, este método es muy bueno, pero este método es más inteligente (el del Frente), los ciudadanos pueden participar y sobre todo va haber debates, porque cómo escoger si no sé qué piensa”, subrayó.

“Aquí no estamos escogiendo nada más una persona simpática o agradable, que ojalá que también, pero sobre todo quien plantee soluciones a nuestros problemas y que nos ayude a crecer también como País, por eso este método es más inteligente y este es el método que nos va permitir ser competitivos y ganar”.

También dijo que Sinaloa es una entidad que tiene un enorme potencial en seguir creciendo en el tema turístico, no nada más Mazatlán, sino en otras partes del estado, se tiene que recomponer la parte agropecuaria regresando programas de apoyo al campo y a la comercialización.

Además, añadió que es un promotor de las energía renovables, donde hay energía hay industria, donde no hay energía no habrá.

“Aquí siempre nos dijeron que faltaba el gas, bueno, pues también puede haber energía eléctrica a partir de energía renovable, entonces yo creo que Sinaloa tiene un gran futuro siempre y cuando escojan buenos gobernantes”, recalcó Enrique de la Madrid.

“Hay que recordarle al público que nosotros vamos por 150 mil firmas en 17 entidades, ninguna menos de mil, ninguna más de 20 mil y yo espero llevar un buen número de firmas de aquí de Sinaloa, aquí lo estoy promoviendo, aquí lo estoy diciendo y yo creo que nos va ir muy bien”.

En caso de que fuera electo como representante del Frente Amplio por México como candidato presidencial y que ganara la Presidencia de la República expresó que el primer reto que se tiene en el país es quitar la polarización.

“Lo primero hay que quitar la polarización, hay que quitar el enfrentamiento entre mexicanos que ese no ayuda en nada y luego mandaríamos señales de certeza de respeto a la ley para que lleguen todas las inversiones extranjeras y de mexicanos que no están viniendo porque no le tienen confianza al Gobierno actual y eso en sí mismo generaría un cambio de ánimo”, continuó.

“Prosperarían las economías, estarían creciendo y se generaría el empleo que los mexicanos esperan, o sea que el solo hecho de sacar a Morena del poder y mandar una señal de certeza y de confianza eso en sí mismo sería una gran medida que permitiría generación de empleos y empleos mejor pagados”.

En materia migratoria manifestó que de ser Presidente de la República se tiene que hacer todo un acuerdo con los Estados Unidos y los países Centroamericanos porque la gente emigra porque busca oportunidades.

“Nosotros en México también tenemos que tratar con dignidad a las personas que de otros países migran y vienen a nuestro País porque si no con qué derecho o con qué argumento pedimos que también traten bien a nuestros nacionales en el extranjero, pero sobre todo hay que trabajar en generar condiciones de vida dignas para que la gente se quiera quedar en sus países”, recalcó.

“El tema de la emigración es porque la gente no encuentra condiciones en sus países, tenemos que mejorar las condiciones de vida en tu País para que no quieras emigrar”.

También expresó que tiene la confianza en el Instituto Nacional Electoral y cuando los mexicanos y las mexicanas toman una decisión, que se comportan con dignidad, salvo honrosas excepciones, las cosas salen bien.

“Entonces yo confío en que estos consejeros van a absorber, si no es que algunos ya lo tienen, la cultura de la democracia, del respeto a las leyes, de la importancia de su función y estoy seguro que ellos se van a comportar a la altura de las circunstancias”, continuó.

También manifestó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe mantenerse al margen del proceso de elección, pero no se aguanta.

“Debe mantenerse al margen, pero no se aguanta, debería enfocarse a gobernar porque ya nada más le queda un poquito más de año y medio y si no deja un mejor País en veredicto de la historia sobre él va ser terrible, entonces mejor que se enfoque a gobernar y que deje una buena imagen y eso es lo que al final del día importa, trabajar por un México mejor”, subrayó Enrique de la Madrid.

“Yo creo que si se lo propone sí puede, pero que no se distraiga, no pude ser Presidente y jefe de campaña de dos campañas, bueno, pues hay que enfocarse a gobernar y si se distrae el resultado va ser terrible y como van, van muy mal”.

Ante las críticas que hace el Presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre sus actuaciones y sueldos de ministros, Enrique de la Madrid subrayó que un demócrata y un republicano debe de entender que el País está dividido en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Un demócrata y un republicano debe entender que el País está dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y son tan poder los otros como él, entonces tiene que respetar eso, pero creo que se les dificulta entenderlo”, reiteró el aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid.