MAZATLÁN._ Tras las manifestaciones el fin de semana de vecinos de Sábalo Cerritos y distintos colectivos contra el cierre de accesos a playa por parte del sector privado, el Alcalde Édgar González Zataráin mostró su postura contra estos empresarios que decidieron bloquear el paso peatonal al mar, pero añadió que se debe seguir está lucha por la vía legal.

El Presidente Municipal mencionó que ellos mismos fueron parte de los desplazados en el cierre del acceso en Barra al Mar con la gente del Instituto del Deporte, por lo que ya están actuando para contestar al desalojo que sufrieron, además de trabajar para mediar entre este sector privado los vecinos que se manifiestan por las servidumbres.

“Ya estamos actuando, ya hemos tenido reuniones con los vecinos, Paúl ha estado insistiendo para llegar a acuerdos; hay un caso específico que es una puerta nada más, entonces, es solo ponerse de acuerdo en ello; hay otro caso en el que nosotros jurídicamente vamos a aportar porque estábamos ahí, que es el que tiene Barra al Mar, ya que somos parte de los desplazados, fuimos notificados para desalojo de ahí como parte del IMDEM, que era quien llevaba las actividades del deporte”, dijo.

“Sí estamos involucrados, estamos actuando y dando seguimiento, pero obviamente no podemos andar haciendo marchas, nosotros como actuamos es de manera jurídica, tratar de consensuar conflictos de vecinos, como es el caso de Cerritos donde se ha estado tratando de llegar a acuerdos, así como que nosotros aportemos lo que se pueda. No es un tema en el que nosotros le demos la vuelta o que no nos interese, al contrario, nos interesa tanto como a ellos, pero es distinto”.

De igual modo, puntualiza que no está en contra de las protestas de los colectivos, pero recomienda que se hagan las cosas de manera legal y jurídica para tener resultados más concretos, tal y como lo están haciendo ellos en gobierno municipal.

“Por ahí veía yo un vídeo donde decía un manifestante que este tema lo tenían que llevar hasta los tribunales, tenían que defender y pelear allá, y claro, tiene razón, ahí es donde lo tenemos que pelear porque puedes hacer protestas, siempre son bienvenidas, pero no te van a generar ningún cambio, lo que te va a generar cambios es cómo lo defendamos jurídicamente, eso es lo que te va a dar la razón porque bien o mal ellos obtuvieron unas escrituras, y lo quiero decir de esa manera porque está muy raro como desde hace algunos años se han venido apropiando de algunas áreas”.

Repitió que su postura será conforme a la ley y respetando los deseos de los ciudadanos, pues aclara que durante su administración no se han entregado concesiones o permisos para que se hagan este tipo de actos por parte de los empresarios. Recalca que los protestas nunca tendrán los mismos resultados que ganar con dictamen de ley.

“Nosotros hemos puesto ejemplos de muchas áreas de las que se han apropiado en el pasado, cosa que en nuestra administración o bien desde 2020 no han pasado casos de conseciones, pero obviamente no nos vamos a prestar nosotros jamás a que este tipo de cosas siguen sucediendo en Mazatlán; si ya tienen un orden judicial pues hay que acatarla y defendernos nosotros. Esta es mi postura, que hay que seguir defendiendo los accesos a playa, pero obviamente no es por esa vía de manifestación, yo no lo voy a hacer así, sino por lo legal”.