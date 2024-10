$!Hay razones de sobra para impulsar revocación de mandato al Gobernador: PAN Mazatlán

Es necesario y hay razones de sobra por la violencia que se vive en la entidad para impulsar la revocación de mandato al Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, como ya un colectivo ciudadano presentó la solicitud a las autoridades electorales, manifestó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán.

“Yo particularmente aquí en Mazatlán he manifestado mi beneplácito y bienvenida a esta solicitud de revocación de mandato en razón de que considero que es necesario y hay razones de sobra para poderlo impulsar y llevar a cabo”, añadió Evaristo Corrales Macías en entrevista este sábado.

“La opinión de la presidenta estatal, Roxana Rubio, no representa la opinión del panismo en el estado, por eso yo lamento que haya emitido esa opinión tan a la ligera; además, ella dice que ella está más preocupada por la situación que vive Sinaloa, y es justamente ahí donde se funda, motiva y razona esta solicitud. Los sinaloenses no estamos conformes con lo que hoy está pasando en Sinaloa, los sinaloenses no están conformes con los resultados que hoy ha dado el Gobierno del estado y entonces justamente eso, la revocación de mandato es un instrumento democrático que le permite al ciudadano de alguna manera calificar el desempeño de un Gobierno”.