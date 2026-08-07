$!Hay renuencia de vendedores y prestadores de servicios en playa Pinitos: Semarnat

MAZATLÁN._ En una nueva visita sorpresa a playa Pinitos, se detectó renuencia de vendedores y prestadores de servicios, informó Renato Ocampo Alcántar, titular de Semarnat en Sinaloa.

Entrevistado en exclusiva por Noroeste en playa Pinitos, Ocampo Alcántar dijo que se levantarían cuatro actas administrativas por incumplimiento.