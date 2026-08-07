Mazatlán
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Conflicto

Hay renuencia de vendedores y prestadores de servicios en playa Pinitos: Semarnat

Realizan autoridades otra visita sorpresa al lugar y detectan de nuevo incumplimiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/08/2026 14:05
07/08/2026 14:05

MAZATLÁN._ En una nueva visita sorpresa a playa Pinitos, se detectó renuencia de vendedores y prestadores de servicios, informó Renato Ocampo Alcántar, titular de Semarnat en Sinaloa.

Entrevistado en exclusiva por Noroeste en playa Pinitos, Ocampo Alcántar dijo que se levantarían cuatro actas administrativas por incumplimiento.

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Al lugar arribó el funcionario estatal acompañado de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y de Oficialía Mayor.

“Vamos a recuperar esta playa para los mazatlecos, para los vecinos de la zona y para todos los sinaloenses y lo vamos hacer”, afirmó.

#Playa Pinitos
#Semarnat
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