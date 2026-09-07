Hay seguridad para llegar y salir del Aeropuerto de Mazatlán; se busca reforzar la frecuencia de vuelos: Alcaldesa

Existe la seguridad para llegar y retirarse del Aeropuerto Internacional de Mazatlán “General Rafael Buelna” y se busca reforzar la llegada y frecuencia de vuelos, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Sobre los acontecimientos que ocurrieron el día de ayer decirles que a través del Grupo de Reacción que tenemos en esta Mesa de Construcción de Paz se informó a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ya se dijo, ya se informó que fue atendido por la Guardia Nacional”, añadió Palacios Domínguez.

“Afortunadamente todos los vuelos el día de ayer (domingo) estuvieron con normalidad y ya se está atendiendo y se están haciendo las investigaciones pertinentes”.

Como se informó públicamente en su momento, cerca de las 12:00 horas del domingo se reportó un presunto enfrentamiento a balazos en la Carretera Internacional 15 México Nogales a la altura de El Castillo y minutos después un hombre llegó al estacionamiento del Aeropuerto a bordo de una camioneta para refugiarse.

La persona fue atendida por elementos de la Guardia Nacional y al encontrarse herida fue trasladada en una ambulancia a un hospital de esta ciudad y momentáneamente se suspendió la salida de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea para proteger su seguridad.

Sobre si hubo personas detenidas tras el reporte del presunto enfrentamiento o agresión a balazos cerca del mediodía del domingo, la Presidenta Municipal de Mazatlán expresó que eso ya le corresponde a la Fiscalía informar al respecto y a las autoridades correspondientes hacer todas las especificaciones de acuerdo al suceso.

“Hacer mención que el día de ayer todos los vuelos estuvieron con normalidad, el evento no ocurrió dentro de las instalaciones del Aeropuerto y comentarles que el día de hoy vamos a tener una junta con el nuevo director (del Aeropuerto) ya que Eduardo Galindo fue ascendido, fue promovido, va estar en otra división de parte del Grupo OMA (Grupo Aeroportuario que Opera y Administra 13 aeropuertos del Centro y Norte de México)”, reiteró.

“Y vamos a tener una junta con el nuevo director donde vamos a estar hablando sobre todo de las nuevas oportunidades que se tienen aquí en Mazatlán en cuanto a la infraestructura del Aeropuerto y también en cuanto a los vuelos que tenemos”.

Dio a conocer que este año se hace mucho énfasis en los vuelos que vienen de Canadá porque se va tener por primera vez en diciembre una aerolínea canadiense nueva, también todo lo que fue verano se tuvieron vuelos canadienses y eso fue algo que por primera vez ocurrió en este destino turístico.

“Y bueno, eso queremos que siga fortaleciéndose todo lo que tiene que ver con las llegadas, con las frecuencias, con todo lo que los usuarios pueden tener dentro de la experiencia del aeropuerto y vamos a estar en coordinación, vamos a tener esta reunión el día de hoy a las tres de la tarde y es muy importante para nosotros que se tenga esa coordinación con la gente encargada del Aeropuerto”, continuó Palacios Domínguez en entrevista.

“También comentar que la Guardia Nacional está vigilante de todo lo que es el área del corredor del Aeropuerto y el día de ayer también tuvimos la oportunidad de estar platicando con varios grupos de diferentes sectores turísticos como taxistas, hoteleros que estuvieron enterados de que el aeropuerto operó como normalmente lo hace; sí (hay seguridad para llegar y salir del aeropuerto)”.

SE REINTEGRA OSUNA ZAVALA COMO SÍNDICA PROCURADORA

Tras desempeñarse como Alcaldesa provisional por poco más de dos meses, Minerva Osuna Zavala retomó el sábado su cargo como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, informó la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.

“Sí por supuesto, desde el sábado de reincorpora a su cargo, hemos estado en comunicación, se le informó a través de las vías oficiales y ella está enfocada en sus trabajos como Síndica Procuradora, tiene proyectos muy puntuales y muy importantes que está atendiendo y me ha informado”, añadió Palacios Domínguez, quien se reincorporó el sábado como Presidenta Municipal de Mazatlán.

Lo anterior, tras participar en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional para designar a su coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Seguridad Nacional, para la que fue designada la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro.

“De estuvimos en comunicación tanto el sábado y domingo, juntas, para poder seguir con nuestra agenda de trabajo en nuestras funciones correspondientes, dio a conocer Palacios Domínguez en entrevista este lunes tras participar en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, que se realizó en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C 4, en este puerto.