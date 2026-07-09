Hay también una plataforma del malecón en Playa Norte que se está socavando: Alcaldesa de Mazatlán

Además de la parte colapsada del malecón en la Avenida del Mar, también hay una plataforma en Playa Norte que se está socavando, por lo que se va hacer una revisión de todo el frente marítimo, manifestó la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala.

“Vamos a hacer una revisión de todo el frente marítimo porque no solo ahí, bueno sucedió esto, pero nosotros también revisamos del lado donde está El Muchacho Alegre y también hay una plataforma ahí que se está socavando la plataforma y también es un riesgo muy fuerte para la gente que ahí hace ejercicio, mucha mujer de Mazatlán”, añadió.

“Entonces sí terminando eso vamos a seguir revisando todo el frente de mar”.

Fue el pasado 23 de junio cuando se reportó la detección de un socavón en el malecón frente a la Avenida del Mar, casi en el entronque de la Avenida de los Deportes, por lo que esa área fue cerrada al público y actualmente se realizan estudios de mecánica de suelo para determinar qué materiales se utilizarán en la rehabilitación que podría durar unos tres meses, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, manifestó que la reunión que se sostuvo el miércoles con personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre tiene que ver con la revisión de toda la zona y los proyectos que se presentaron.

La Alcaldesa provisional expresó que se tendrían que ver los criterios de la construcción del malecón en esa parte de la Playa Norte de por qué fueron de esa manera y no de otra, a lo mejor eran los que funcionaban en esa época.

“Pero como decía el Regidor Rafael (Mendoza Zataráin, en la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves), hay que ver cómo está funcionando actualmente todo lo que son los fenómenos que están pasando en la tierra, hay que estar muy pendientes a ello porque sí nos afectan a todos, hay que darle seguimiento”, continuó Osuna Zavala.